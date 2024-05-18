世界衛生組織17日發布新版《2024年細菌類重點病原體目錄》，其中包括15種抗藥性細菌，依重要性分為關鍵、高度和中度3類。該目錄旨在為開發新型治療方法以阻止抗微生物藥物抗藥性傳播提供參考。

新版目錄刪除2017年版包含的5種病原體與抗生素組合，並增加4種新組合。其中，耐頭孢地尼腸球菌被列為關鍵級病原體中的獨立項目，因為這種細菌在中低收入國家造成的負擔格外嚴重，需要採取有針對性的干預措施。

其他「關鍵」級病原體，包含容易產生多重抗藥性的革蘭氏陰性菌，以及對抗生素利福平（Rifampicin）具有抗藥性的結核分枝桿菌。由於上述兩項病原體可將抗藥性傳播給其他細菌，是全球目前面臨的最主要威脅。革蘭氏陰性菌可以透過轉移遺傳物質，使其他細菌也產生抗藥性。

「高度」級病原體包括沙門氏菌、志賀桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、淋病雙球菌以及屎腸球菌。「中度」級病原體包括A型和B型鏈球菌（皆為2024年新列入名單）、肺炎鏈球菌和流感嗜血桿菌。抵抗力較弱的群體，例如兒童和高齡者，需要格外留意上述病原體。

當細菌、病毒、真菌和寄生蟲不再對藥物產生反應，就是所謂的「出現抗藥性」，抗藥性將大幅提高疾病傳播、發病和死亡的風險，然而，抗藥性相當程度上由錯誤和濫用抗微生物藥物造成。新版目錄納入了新的科學證據和專家見解，用於指導新抗生素的研究和開發，並促進國際協調。