沈伯洋被自家人獻祭 王定宇狂喊：踩我們背進去

立法院17日表決「國會改革」法案，衝突不斷，夜間還有百人在立法院外關心，並傳出下周二（21日）綠營還要動員民眾到立院外抗議。對此，前立委郭正亮直言，看到底是誰在執政？看到底是衝到賴清德的場還是衝到韓國瑜的場？看賴清德要怎麼維持台灣安定？

郭正亮18日在《中天辣晚報》表示，民進黨立委沈伯洋爬人牆上去，下去時本來就很容易跌倒，沒有人這樣攻的，事實上就是王定宇在起鬨，喊「踩我們的背進去」。

而昨天到現場的民眾，郭正亮披露，包括黑熊、台灣基進和深綠一些網紅，且下周二晚上也開始動員。

郭正亮直言，很好啊，看到底是誰在執政！是賴清德執政，在就職演說隔天發生。郭說，這種局面看多了，年金表決時，蔡英文還動用有刀片的蛇籠，就看這次警方要不要動用蛇籠？要不要比照辦理？看警政署是什麼態度。

郭正亮指出，如果這次警方擋不住群眾，政府大概也可以廢了。賴清德就職隔天，群眾包圍立法院，還衝進去，導致無法進行表決，造成國家動盪，證明無法維持社會基本安定！

郭正亮強調，看到底是衝到賴清德的場還是衝到韓國瑜的場？他建議國民黨都不要去，讓他們衝，跟警察對抗，看賴清德要怎麼維持台灣安定？