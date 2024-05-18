根據《軍聞網站》報導，中國大陸有一艘型號不明的軍艦在進行海試，疑為新型匿蹤輕型護衛艦，研判排水量至少1300噸以上，屬於輕型護衛艦。前海軍艦長黃征輝表示，他看到這艘新型匿蹤戰艦真的嚇一大跳。他沒看過有這麼小的神盾艦，可見它的相關技術做得非常微型化，這也是讓他驚訝的地方。

針對中國大陸這艘新型匿蹤戰艦，黃征輝18日在政論節目《新聞大白話》中表示，幾天前他在螢幕上看到，真的嚇一大跳，這艘船非常漂亮、外型也非常簡約流線。

黃征輝接著表示，他當時在海軍是負責神盾系統的參謀，相列雷達是一個很重的東西，這麼重的東西裝在上面，船若不夠大，會翻倒。早期神盾艦都要8000噸以上，但中國大陸這艘匿蹤護衛艦大約1300噸以上，他沒看過全世界有這麼小的神盾艦，也就是說，它的相關技術做得非常微型化，這也是第一個讓他驚訝的地方。

黃征輝接著點出，今年2月阿布達比防務展，中國大陸有一家公司展出雷霆A2000，那艘船只有280噸，居然配備神盾系統，這是無人的神盾快艇，除了有相列雷達、8管垂直發射架、24枚巡弋飛彈，底下還有4艘無人的自殺艇。像中國大陸這種微型化科技，我們中科院應該趕快去買，這樣的科技，真的相當令人訝異。