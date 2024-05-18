「永豐化學工業股份有限公司」因違反PIC／S GMP而遭食藥署勒令關廠，但該藥廠生產的輸液類產品市占率高達7成，導致全台生理食鹽水、葡萄糖等輸液大缺貨。胸腔內科醫師蘇一峰強調，就是因為健保給的錢很少，才會常常出現一家藥商佔據很高市佔率的狀況，因此該廠一出問題，馬上就會出大事。

「台灣的醫藥韌性很差！」蘇一峰今（18）日在臉書表示，在台灣由一間廠商負責8成的藥品是常有的事，而會有這種狀況其實就是因為給的錢太少，如一包1000CC的救命點滴，健保僅給30至40元，但卻要求要無菌包裝、要全國配送，還要維持好的品質。

蘇一峰直言，在這種嚴苛的條件下，往往只有幾間廠商才有生產藥品的能力，進而導致只要有某一間廠商被關廠，馬上就會造成全台大缺藥的狀況。

「永豐化學工業股份有限公司」經稽查認定違反PIC／S GMP，被食藥署勒令關廠，但藥師公會全聯會指出，該藥廠生產的藥品占國內市場7成，且衛福部藥品供應資訊平台上所列出的替代廠商，有些根本無實際生產，導致產能無法補足缺口，造成缺藥危機。

對此，食藥署回應，已協調替代藥品廠商增加生產，也啟動公開徵求專案輸入或製造，陸續有廠商提出申請，倘若有醫療機構仍無法購得藥品，可至「西藥供應資訊平台」通報，將安排專人聯繫及協助藥品媒合事宜，並持續協調並調度醫療院所藥品供應，確保民眾用藥權益。