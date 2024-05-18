聯合國毒品和犯罪問題辦公室17日《全球影響環境犯罪分析報告》指出，各國環境保護法律存在顯著差異，阻礙全球預防危害自然並將罪犯繩之以法的努力。

該報告第一部分研究193個會員國如何定義危害自然罪，以及各國對違反環境法行為的懲罰措施。研究發現，超過85％會員國將針對野生動物的犯罪定為刑事犯罪；超過45％國家對環境犯罪處以4年以上有期徒刑。

報告指出，不同地區的刑事定罪和處罰程度各不相同。例如大洋洲有43％國家將非法捕魚視為嚴重犯罪（判處4年或以上有期徒刑），而歐洲只有2％國家將其列為嚴重犯罪。同時，在東非18個國家中，有12個國家將野生動物犯罪定為嚴重犯罪。

在調查的九個領域中，針對野生動植物的犯罪最常被列入刑法之中，有164個會員國有類似規定。許多國家的立法甚至超過《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的要求。全球範圍內，野生動植物犯罪的刑罰可能從數日到終身監禁，而罰款則從幾美元到三百萬美元不等。

除野生動物外，與廢棄物有關的犯罪也被高度刑事化，有160國將不當傾倒廢棄物列為犯罪，相較之下，土壤和噪音污染相關規範最少，分別只有99個和97個國家將兩者列為嚴重犯罪。

此外，報告強調也法律在適用於個人和企業方面的差異，企業往往只需繳納罰款即可逍遙法外，而個人則可能面臨自由刑。報告建議，各國可以改善立法，允許沒收用於實施環境犯罪的器具或犯罪產生的利益。專家認為，會員國可考慮加重處罰力度，擴大國際合作工具的使用範圍，如引渡或法律互助。