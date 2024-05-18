中國衛星導航定位協會18日公布「2024年中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書」顯示，隨著各產業數位轉型和智慧升級對衛星導航設備及時空數據的需求開始釋放，2023年大陸由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值達3,751億元，產業生態範圍進一步擴大，結構持續優化。

中國衛星導航定位協會會長于賢成指出，從2020年北斗三號系統投入全球服務以來，北斗產業已經進入嶄新的發展階段，目前大陸「北斗＋」融合創新與「＋北斗」時空應用，這將有力推動各領域智慧化發展和新質生產力的形成。