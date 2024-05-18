57歲謝姓婦人被崩塌的屋瓦壓到受到輕傷，目前在彰化基督教醫院急診室觀察，縣府社社工至醫院進行關懷及協助。（縣府提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣和美鎮一棟老舊平房，今日下午突然發生屋頂崩塌，居住其間的57歲謝姓婦人反應不及，被屋瓦壓到受到輕傷，所幸意識清醒，生命徵象穩定，目前在彰化基督教醫院急診室觀察，預計明天出院，謝姓婦人的2名成年子女，並無受傷，由縣府社工協助暫時至龍華慈惠堂居住。

縣府表示，經了解謝姓婦人於13年前搬遷至該處所，房東未收租金，謝姓一家僅需負擔水電費；謝姓婦人的2名成年子女，分別為29歲及28歲，在加油站及工廠工作。謝家未列為低收入戶，2名子女另領有殘障生活津貼。

謝姓婦人一家居住的房型類似早期三合院住宅，皆為1樓的磚瓦搭建房，日前由慈善會幫忙修繕部分屋頂，經了解，今日崩塌的屋頂是其它未修繕到的部分。

縣府表示，縣長王惠美十分關心此案，第一時間指派社會處進行關懷，縣府社會處許專員及社工至災害現場及醫院進行關懷及協助，縣府後續協助申請災害救助金安遷費用，並將協助尋找後續居住處所及提供必要協助，以維持生活穩定。