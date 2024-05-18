大陸歌唱節目《歌手2024》從參賽陣容到開播後都話題不斷，尤其台灣女歌手楊丞琳也在名單之一，但第二集她就因走音、忘詞等失誤被淘汰。不過微博上有大批網友替楊丞琳抱不平，認為該走的應該是打親情牌的男歌手汪蘇瀧，狠批他唱得更難聽；而下台後的汪蘇瀧，得知直播演出後被罵，他也尷尬吐17字。

汪蘇瀧是大陸知名男歌手和音樂製作人，因此他參加《歌手》也相當被看好，粉絲都很期待他有好表現；而《歌手》本季是採取無修音的直播演出，代表著唱得好壞都沒有重來的機會，汪蘇瀧在第二集選唱〈血肉〉，還提早訴說選唱這首歌，是為了把平常說不出口的話，透過音樂傳達給家人。

汪蘇瀧在後台也尷尬回應，還不如讓他走了。（圖／摘自微博）

不過在汪蘇瀧演唱後，網上罵聲不斷，很多人不留情評論「很難聽」，而他最終僥倖留下，網友也直指他是靠「親情牌」；下台後的汪蘇瀧從工作人員得知被網友罵翻，他一臉尷尬、勉強擠出笑容說，「我也不知道怎麼面對，還不如讓我走了呢」。

汪蘇瀧第二集選曲〈血肉〉，被網友罵唱得難聽根本靠著打親情牌。（影片／湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel YouTube）

汪蘇瀧之所以說出不如讓他走，因為第二集是獲得票數倒數兩名的二手玫瑰和楊丞琳遭淘汰，事後楊丞琳也在社群分享參賽的感想，「來到這個舞台是很好的磨練，我收穫到很寶貴的經驗，也看見自己可以更加精進的地方，想跟支持自己的朋友說不要覺得遺憾」，她很開心能參加《歌手2024》，也希望大家能繼續支持她。