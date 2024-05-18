南韓女星高賢廷以韓國小姐身分出道，隨後因亮麗外型進入演藝圈，便演出多部經典作品，然而，她在1995年卻突然拋下震撼彈，宣布與三星集團會長的外甥鄭溶鎮結婚並退出演藝圈，但兩人在2003年結束8年婚姻後，她又復出演藝圈，如今她在個人Youtube談及此事，坦言很多時候都是一個人。

高賢廷17日在個人Youtube分享在東京工作的花絮，她提到1995年結婚後，就到東京展開新婚生活，一待就是3年過去，她回憶起當時景象，「一開始沒有認識的人，沒有熟悉的地方，也無處可去，又不敢獨自一個人外出做任何事，所以大多時間都待在家裡」。

然而，她接著說到，「很多都是來到東京後才學會，開始一個人吃飯，一個人買東西，一個人做很多事，雖然我們是兩個人，但仍需要能忍受孤獨一人的勇氣」，可見她婚後很多時間都是獨自的狀態；另外，她也走訪30年前曾吃過的烏龍麵店，透露該店是她與前夫在東京念書時，經常吃午餐的地方，勾起她許多過往的記憶。

事實上，高賢廷2003年與前夫離婚後，曾被爆出在婚期遭豪門排擠，以及復出後遭到封殺，但她先前曾上節目澄清沒有此事，也表示前夫一家不會以這種幼稚的方式孤立別人，更說自己曾深愛過前夫，唯一的遺憾只有被迫放棄2個孩子的撫養權。