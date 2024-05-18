極品恐龍時代的男人？馬來西亞DJ「988 DJ : Chan Fong」粉專，日前貼出一篇網友投稿，有男子在婚前不斷忍受妻子與其他男生朋友聊色，多達至20人，甚至，還當著他面前，於生日慶生結束後，答應其他男生開房間喝酒，後來妻子曾和一名保險業務有親密關係外，他不僅忍受這一切，最後還把對方娶回家當妻子。

馬來西亞DJ「988 DJ : Chan Fong」粉絲專頁，昨日在粉專PO出網友投稿，有人夫提到日前在偶然的情況下，看了妻子的手機，驚見許多不雅的訊息，並且發現妻子與這些男生朋友「無話不說」，甚至，妻子和10至20多個男生朋友聊色。

人夫也表示，前陣子因為陪著妻子去生日慶生，結束之後，妻子竟答應其他男生邀約喝酒開房，妻子還撂下豪語「只怕男的敢不敢而已」，他也表示妻子是「很開放、開明」的女孩，只要男生不要太醜，只要對方敢來妻子就敢奉陪，後來，他也發現妻子有繼續和這名男子聊色，但有沒有(發生關係)就不清楚了。

人夫無奈認為，由於和妻子是遠距離戀愛的關係，無法時時刻刻地盯著妻子所為，所以，讓他最介意的是妻子曾和保險業務發生關係，並且還被這名業務到處公開炫耀，甚至這名業務以和客戶發生關係感到自豪，對此，他也曾勸妻子保險業務，但妻子總是冷淡回應，而妻子仍與這名業務有聯繫。

人夫也說婚前就偷偷刪除了妻子的交友軟體帳號，杜絕妻子婚後依舊保留這些「惡習」，不過他仍感到心裡難受，他也認為，妻子從來沒在社群軟體發布兩人的合照，只放上自己的性感、翹臀照，就算有發也只是發24小時的限動，而當每次妻子發出，就會有些男的會回應留言，就像是要表達「我仍然擁有著妳」，讓他感到很不舒服。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「頭頂綠油油的」、「搞到我好奇她的翹臀照片」、「愛是一道光，綠到你發慌」、「不會勸你分開，你一定聽不進去，祝你們白頭偕老」、「這樣子還可以結婚...」、「結婚了又遠距離...」、「她只是把格局打開」、「你算是個極品恐龍時代的男人」。