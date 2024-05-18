2002年至2007年在南韓京畿道水原市接連犯下性侵案的一名男子，2022年10月底刑滿出獄，最近悄悄搬回水原市居住。

南韓一名連續性侵犯坐牢15年之後於2022年10月底出獄，最初落腳京畿道西南部華城市，最近搬到京畿道首府水原市居住。由於水原市就是當年他連續犯下10起性侵案的城市，居民恐慌之情瀰漫，當地防身用具熱賣。市長表示會採取「所有必要手段」保護所有居民安全。

綜合《韓國時報》周六（18日）報導，現年41歲的男子朴炳和（박병화／Park Byung-hwa，音譯），2002年至2007年間在水原市性侵至少10名女性，就連孕婦也難逃毒手，南韓媒體給他起了「水原獵犬」的外號。朴炳和後來就逮定罪遭判15年刑期，2022年10月31日出獄，當時他住進京畿道西南部城市華城一棟大樓的套房，位置就在一所大學附近，當地甚至有多所幼兒園、小學、中學、高中，居民為此群起激烈抗議。大樓業主聲稱不知道朴炳和的犯罪紀錄，提訟要求驅逐但遭法院駁回。

警方周三（15日）透露，已接獲法務部消息指朴炳和本月14日低調遷居京畿道首府水原市仁溪洞（Ingye-dong），登記住址位於一處樓高20層的住商大樓，仁溪洞是商業區而且娛樂場所林立，有許多政府機關大樓、飯店、購物中心，朴炳和居住的大樓周邊有大型超市與地鐵站，繁忙熱鬧。

南韓京畿道水原市府16日開會，針對性侵犯出獄後回到當地居住引發市民恐慌的對策。

「水原獵犬」重回舊地，市民噩夢再上心頭，不少人甚至焦慮到渾身發抖。《東亞日報》周四（16日）報導，水原市許多社區居民紛紛上網留言表達憂心與關切，例如「我該攜帶防身用品嗎？」、「那是水原最熱鬧的地區之一，我該避開嗎？」、「那裡住了很多上班族啊」。

《中部日報》周四報導，傳言朴炳和入住的大樓，有住戶，周三得知此事後向警方報案稱「我不敢獨自搭電梯」，盼警員陪同搭乘。另一名男性A先生表示，一聽說朴炳和搬到仁溪洞，他立刻致電通知父母，準備搬家，「我只想趕快離開這裡」。長者也很怕，一名60多歲婦人說：「我獨居，得買防身用品，以防萬一。」在大樓1樓經營咖啡館的店主聞訊大驚：「我根本不知道此事，這問題很嚴重，客人會不會怕到不敢上門？」

韓聯社電視台周六報導，與朴炳和住在同一棟樓的居民之一受訪時直言：「這很荒謬，我搬來還不到一個月。倘若我事先知道他要住在這裡，我當初就不會搬進來了。如此罪犯在外逍遙，跟百姓同住一棟大樓？太瘋狂了。」

水原市府災害與安全管控室周四（16日）開會，市長針對朴炳和遷居當地一事批准了相關措施，例如，在朴炳和居住的大樓內外加裝更多監視器，增加警察巡邏人數，設置24小時巡邏崗哨。警方把大樓周邊區域指定為特別犯罪預防區；法務部緩刑辦公室也對他執行嚴密管理，包括24小時監視。