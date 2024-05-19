今年桃花星助陣！3生肖魅力大爆發 屬雞無往不利

有些人氣質特別迷人，能牢牢吸引住別人的目光，其實是帶桃花的星曜暗中起了作用，紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，有3個生肖今年遇到天姚星，在面臨困難時較為樂觀，能有創新的思維，並得到他人的幫助，信心滿滿地對抗挫折。

▌生肖龍

2024年天姚星落在屬龍的人身上，它代表著風雅、好人緣、吸引注意與關懷，且常與自我價值展現和成就感有關，本能的好奇心和探索精神，會讓你面對困難時不感到恐懼，並在探索未知的領域中找到樂趣，你總是能靈活轉換視角，看見機會和可能性，並且很快找到解決問題的門路。

其次，在處理問題和矛盾時，你的優雅和魅力往往能得到幫助和支持，你善於與人交往，吸引他人的關注和關懷，這將是一大利器；無意間的小動作、語言表達或行為舉止，都會讓人覺得你很有魅力、很容易親近。

▌生肖雞

天姚星在紫微斗數中被認為具有強大的吸引力，2024年它出現在屬雞的人身上，特別是在人際或下屬朋友宮時，這種力量和特性會得到深入表現，你將擁有令人羨慕的社交技巧，懂得在各種場合表現自己，用言辭和行為吸引他人，因此很容易交到朋友，建立廣泛的社交網絡，並在人群有很大的影響力。

在下屬或朋友的關係中，你具有的溝通和交際能力，能在緊張或困難情況下緩解壓力，解決爭端，維持關係的和諧，所以當有天姚星在人際或下屬朋友宮時，可以利用這種天賦去建立和維護關係，不過，也要學會拿捏平衡，才能活出豐富多彩的人生。

▌生肖狗

天姚星在生肖狗的身上絕對是一種優勢，因為在遷移外出的位置，它帶來與外界接觸、互動的機遇，能夠助你在人生的各種變化和挑戰中找到正確的道路。

在追求自我的過程中，可取得他人在物質上的幫助，更獲得有力人士的導引，感受到內心層面的快樂和滿足，在遷移宮中時，表示你會有貴人指引新的轉變和機會，這不僅能帶來外在的成功，更可以為個人生涯帶來全新方向。

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