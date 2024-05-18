國會表決大亂鬥！鍾佳濱衝主席台 陳菁徽遭飛撲摔落！ 20240517

立法院17日舉行院會，對於國民黨、民眾黨國會改革提案進行表決，不料卻發生民進黨男立委衝上主席台抱摔國民黨女立委。前立委蔡正元痛批，男立委那個架式比較像性侵犯的動作，根本不像受過教育的風格。。蔡正元認為，國民黨和民眾黨立委要準備戰鬥，捍衛民主，對付民進黨，如果斯文，就會被看不起。

前立委蔡正元17日在《民眾之聲》表示，民進黨有一個特色，人數多的時候，就要求尊重議事程序、議事規則，奇怪，在野黨都乖乖聽話。可是民進黨是少數的時候，就說別人是多數暴力，所以要積極抗爭，就開始準備打架。

蔡正元回憶，過去ECFA要通過的時候，國民黨開始部署，民進黨進攻時要擋下來。因為要打架，所以沒戴眼鏡，根本沒看清楚，雙拳出招，聽到一聲哀叫，「碰！」有3人倒下去。有人當場肋骨斷掉，馬上送台大醫院。王金平就問院會，有沒有異議？隨後馬上敲下議事槌就通過了。

蔡正元今（18）日在《中天辣晚報》也指出，民進黨男立委衝上去抱國民黨女立委，那個架式比較像性侵犯的動作，根本不像受過教育的風格。以前立法院在怎麼打，也是女立委對女立委，男立委對男立委，還是會注意紳士禮儀。

蔡正元認為，民進黨本性如此，越來越暴力。國民黨和民眾黨立委要準備戰鬥，捍衛民主，對付民進黨，如果斯文，就會被看不起。例如過去有民進黨立委曾被打斷肋骨，後來再遇到就很客氣。

蔡正元直言，這次沈伯洋還騎到國民黨立委頭上，國民黨立委一時反應不過來，這時候要使用力氣，就不用管這些了，因為民進黨打架是不講分寸的。