許多網友會以帥氣的名人自稱，用居住地冠上名人姓名，像是男星黃鐙輝常自稱為「南港劉德華」，期望自己如同該位名人一樣帥氣且有名，而香港巨星吳彥祖先前曾分享有趣的台灣店名，近日他又在抖音上搜尋「吳彥祖」，結果曝光後，讓他無奈喊：「收手吧！」

吳彥祖18日在抖音上傳第一支影片，只見他在抖音搜尋介面查「吳彥祖」，沒想到竟出現一堆「冒牌吳彥祖」，包括烏魯木齊吳彥祖、杭州吳彥祖、三沙吳彥祖等，讓他傻眼說道：「如果你們都是吳彥祖，那我是誰呢？」

隨後他放下手機，起身望向窗外，喊話「各地吳彥祖」們「收手吧！」逗趣行徑讓網友看了都笑翻，立刻吸引319萬網友大讚，「你是吳彥祖，那我是誰」、「要不叫你香港吳彥祖吧，我們井水不犯河水」、「你這樣長得不像吳彥祖」、「香港阿祖，我是杭州阿祖啊」，還有網友拿其他名人開玩笑說：「不知道，我是劉亦菲」、「彭于晏來朝聖了」。