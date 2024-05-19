金智媛主演的韓劇《淚之女王》，大結局收視一舉超越《鬼怪》和《愛的迫降》，超強熱度堪稱今年最夯韓劇。飾演洪海仁的女主角金智媛人氣無疑直線飆升，日前她從韓國飛往新加坡參加精品活動，大批粉絲擠爆機場，只為親眼目睹女王風采。

金智媛一身休閒裝扮現身仁川機場，畫面中她以白色系上衣搭配長褲，外加藍色條紋襯衫，放下一頭飄逸長髮，無瑕水嫩臉蛋滿滿膠原蛋白，對著鏡頭打招呼、比愛心，面對等候多時推擠的粉絲，金智媛一路上不斷溫柔提醒：「大家小心，注意安全」，就連抵達新加坡機場，都有人山人海的粉絲大陣仗在等她，可見金智媛現今暴紅魅力。

絕美機場照曝光後，立刻在網上掀起討論：「美的輕輕鬆鬆」、「連風都眷顧她，頭髮飄逸好美」、「是洪海仁啊」、「新聞照也這麼漂亮」、「清爽裝扮好適合歐膩」、「洪海仁本仁」、「洪海仁的臉，但一開口像軟綿綿的兔子般可愛」。

金智媛2010年出道，出演過多部韓劇《繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》、《我的出走日記》等，紮實的演技基礎，在《淚之女王》中完美發揮，獲得大批劇迷熱烈喜愛，勇奪tvN 歷代最高收視率。金智媛也將在6月22日，舉行出道14年首次粉絲見面會《BE MY ONE》。