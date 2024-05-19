52歲男星小鐘（鐘呈昀）尚未結婚，感情生活備受關心。近日，他被經紀人爆料，某次在泰國夜店被兩位有明星臉的女生拋媚眼，本來約好吃宵夜續攤，卻在廁所裡看見驚人一幕，讓他當場幻滅。糗事曝光後，小鐘哭笑不得地說：「我以後怎麼做人？」

小鐘、經紀人妮可最近在節目《11點熱吵店》表示，有次飛往泰國直播帶貨一周，其中一天休假，小鐘、妮可和妮可老公就去夜店小酌。此時，妮可發現有2名陌生女子頻對小鐘拋媚眼，「一個像林志玲，一個像侯佩岑」，且身材很好、穿衣很有品味。

小鐘的艷遇對象，一個像林志玲，一個像侯佩岑。（圖／林志玲、侯佩岑臉書）

小鐘對這兩名美女很有好感，慫恿會泰語的妮可老公當翻譯，要請兩名美女喝酒。一行人黃湯下肚後，氣氛很歡樂，小鐘有意邀請兩名美女吃宵夜續攤，希望能進一步認識。

不過，一走出夜店，來到較明亮的環境後，妮可突然覺得兩名女生怪怪的，「不是我們想像的女孩」，便詢問夜店工作人員，這時才確認這兩人是跨性別者。但小鐘起初不肯相信，反而沾沾自喜，覺得泰國女生很好把，而且長得漂亮、身材很好。

小鐘看到對方也進男廁，才徹底心死。（圖／小鐘臉書）

直到進廁所那刻，小鐘看到那兩位跨性別者也在裡面，瞬間酒醒，不吃宵夜了，回飯店休息。糗事曝光後，小鐘哭笑不得地說：「你把我這個事情講出去，我以後怎麼做人？」