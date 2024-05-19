大型科技股是美國標普五百成分企業的獲利成長主力，成長動能來自AI（人工智慧），最近陸續公布的2024年第1季財報，投資人將焦點集中在AI的資本支出及獲利進度，以及各執行長的長期展望。

雲端強 AWS營益增8成

根據《財訊》雙週刊報導，截至5月3日，除了在AI晶片市占率達9成的輝達，其他大科技股都公布財報。除了電動車殺價嚴重的特斯拉，科技股的獲利都優於預期，尤其原本提供雲端服務的企業，就站在AI應用的第一線。

首先是雲端服務龍頭亞馬遜，旗下AWS今年營收將跨越千億美元大關。「AWS確實達到了1千億美元年化收入的里程碑」，AWS執行長塞利普斯基（Adam Selipsky）宣布，生成式AI服務的巨大需求轉到雲端，令AWS第一季營收達250億美元、年增17%；營業利益達94億美元、年增84%。

AWS的營收僅占亞馬遜17%、但貢獻的營業利益占比高達62%，是名副其實的金雞母，也是華爾街最看好的成長動力。作為雲端運算的龍頭，面對強大的對手微軟、Alphabet，塞利普斯基沒講直接競爭，還說自己不會每天早上只想著擊敗對手，而是思考如何讓客戶滿意，顯示市場的餅很大，抓住客戶最重要。

亞馬遜財務長歐爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）表示，客戶對AWS需求強烈，生成式AI代表著公司「數十億美元收入規模的業務」。除了雲端，亞馬遜第一季的廣告收入達118億美元、成長24%，今年已在Prime Video上投放廣告。雲端和廣告都和AI應用息息相關，也是資本支出的重點，亞馬遜今年的資本支出將比2023年的485億美元「顯著增加」，主要投資AWS；此前財務長也說過，未來幾年將花費1千5百億美元建造資料中心。

投資猛 微軟、Meta狂砸錢

《財訊》雙週刊指出，以旗下Open AI帶動生成式AI的微軟，雲端服務緊追亞馬遜之後，包含Azure的智慧雲端部門第一季營收達267億美元，占公司43%營收，年成長21%；營業利益125億美元，年成長32%。其中Azure等雲端服務營收190億美元，年增31%，優於分析師預估的28.8%，當季成長率的7個百分點由AI貢獻，高於去年第4季的6個百分點，加上獲利成長高於營收成長，都顯示Azure獲利豐厚 ，且市占率還在成長。

文章來源：《財訊》雙週刊