開年首季台股獲利相當不錯，AI伺服器加大出貨力道，從上游台積電機器設備到零組件供應商，首季財報都交出亮麗成績；重電、航運、汽車AM零組件及內需的營建加上金融，獲利也都大幅成長。

市場一直喊美國要降息，但時間一延再延，地緣政治影響原物料運輸，通膨降不下來，現在最新預期是九月及十二月才會降息，所以美元指數相對強勢。台幣第一季累計貶值四．一五％，見諸以往算是單季貶值幅度相當大的，而第一季台灣出口金額一一○三億美元，為歷年同季次高，年增十二．九％，創七個季度以來最強增速。主要受ＡＩ運用加持，資通與視聽產品三月出口寫下一二六．五億美元、年增一．六五倍、出口占比衝上三○．三％等三項新高紀錄，由此可見台股上市櫃公司與此有關出口公司業績都大成長，以ＡＩ產業相關的最上游的台積電，以及先進封裝設備商萬潤、辛耘、弘塑、均華、漢唐，不僅業績亮眼，獲利與去年同期比較更是三級跳升，晉升為高ＥＰＳ公司。

台積電太優秀股價創高

這次半導體景氣復甦主要是ＡＩ帶起，從上游的晶圓代工到下游的ＡＩ伺服器組裝代工大哥們，以及供應ＡＩ伺服器零組件周邊公司，成長最明顯是散熱包括奇鋐、雙鴻、健策、力致，單季ＥＰＳ較去年同期成長都是以五成起跳。機殼的勤誠、營邦加上滑軌的川湖情況也是相同。

其實從台積電對於先進封裝不斷投資拉貨，並上調ＡＩ出貨年增率，可見相關公司業績會好。以往晶圓代工朝著持續微縮邁進，從五奈米、三奈米到二奈米及一．四奈米，投資金額不手軟，台積電也在台灣從南到北廣設晶圓代工廠；另一方面就是走向堆疊，將GPU、HBM（高蘋寬記憶體）等綁在一起封裝，這就需要走向CoWoS先進封裝，這方面台積電技術也是走在前面，ＡＩ客戶拿著現金等待取貨。下一階段技術SoIC亦同，台積電需要更多先進封裝設備來生產滿足客戶需求。

台積電首季ＥＰＳ八．七元，已達預估高標，預估第二季營收為一九六至二○四億美元，預估約季增三．九％至八％，平均值約六％。且今年將重回長期營收十五至二○％複合年成長軌道，另在先進封裝持續供不應求，今年CoWoS產能估將備增；預期伺服器ＡＩ處理器在未來幾年將成為高速運算（ＨＰＣ）平台最強驅動力，也是營收成長最大貢獻來源。加上蘋果及美國科技五雄訂單，先進製程占營收比重超過六成，而四月份營收高達二三六○．二一億元，是歷史次高，法人預估今年ＥＰＳ有機會向四○元挑戰。重點是近期公布每季配息提升至四元，股價也將創歷史新高。尤其在台股來到二萬一千點附近，其他股輪漲後，除非美股崩跌，否則台積電趨勢向上走不變。很少有大公司被客戶拿錢排隊取貨、年營收成長向二成邁進的！

華碩股價創本世紀新高

而台積電不斷上修CoWoS產能，至少在龍潭、竹南、中科、南科外，又宣布將在嘉義增設工廠，預估今年月產能將達三．六萬片（較去年倍增）、明年增至五萬片，二○二六年持續擴增。所以機器設備的萬潤、辛耘、弘塑、均華營收推估還會增加。

而封測及檢測的京元電、台星科、矽格、閎康以及三奈米及二奈米所需的耗材如家登、中砂等主要供應鏈，中長線業績一樣看好。聯發科旗下的雍智科技強攻ＡＩ處理器供應鏈，測試版訂單相當旺，第一季ＥＰＳ四．四二元創近八季以來最高，去年該公司ＥＰＳ為十三．○七元，預估今年有機會向十八元附近挑戰，ＰＥ不高可注意。

另一家高獲利、做探針的旺矽首季ＥＰＳ四．一八元，股價已逼近四五○元。加上被多家ＥＴＦ選進的設備廠漢唐，首季ＥＰＳ也有六．七九元，較去年六．○一元成長，預估今年ＥＰＳ也有機會向二五元推升，ＰＥ也不高。

台積電一家公司所養出來的高ＥＰＳ供應商相當多，無愧是護國神山！

至於ＡＩ伺服器製造商，緯穎首季ＥＰＳ二六．九二元，高居台股第二名，較去年同期十八．八六元大幅成長。手機晶片大廠聯發科首季也交出ＥＰＳ十九．八五元成績，在ＡＩ手機晶片已領先推出天璣九三○○晶片，為陸廠採用首選；再者該公司不斷加大業務發展聯盟對象，也與輝達合作開發安謀（ARM）架構的AI PC處理器，預估第四季進入驗證，該款新晶片要價高達三百美元，聯發科不僅藉此和輝達合作再下一城，更將成為公司營運的第三隻腳。再加上高速傳輸的祥碩及譜瑞ＫＹ、遠端控制晶片的信驊，以及矽智財的世芯ＫＹ、力旺、品牌的華碩，與ＡＩ相關的科技股相當多。

下游代工大廠獲利首季高低參半，以技嘉表現最出色，首季ＥＰＳ三．一八元，是近八季以來最高，且四月營收達二八五．二三億元，續創單月歷史新高，年增高達二九○．五四％。鴻海首季ＥＰＳ一．五九元則低於預期，英業達亦同。廣達首季ＥＰＳ三．一三元，股價已從返高價區。惟預計下半年ＡＩ伺服器各廠商出貨將大增，有利股價盤堅。

再如零組件供應商，散熱雙雄股價超過六百元，其實ＣＣＬ的台光電營收不斷創新高，首季ＥＰＳ五．七六元，預估全年將挑戰二十元；高速傳輸的交換器廠商智邦儘管首季營收下滑。但是ＥＰＳ還是有四．○二元成績。估計台股高ＥＰＳ排名前七十名中，就有約二一家與ＡＩ有關，占比非常高。

資安族群獲利穩健向上

不過台灣在記憶體方面也沒跟上ＡＩ世紀，ＡＩ所需的ＨＢＭ由海力士獨霸，後面三星及美光加緊腳步跟進，但是難以撼動海力士天下，年初海力士就放話兩年內總市值要倍增。台灣只有封測的力成積極引進設備、計畫年底加入產業鏈。其他記憶體模組大廠如群聯、威剛、創見、十銓、廣穎、宇瞻等，其實第一季ＥＰＳ也都是大好，像是群聯單季ＥＰＳ十二．○二元，較去年同期的一．二六元大幅成長、威剛單季ＥＰＳ二．三八元，也較去年同期的○．○九元大好。不過包括NAND部分，台灣是要跟韓國及中國競爭，群聯公開說當價格反彈至某個程度恐怕又將出現泡沫，股價馬上逆轉大跌，替這波記憶體相關公司股價澆了盆冷水。

就系統整合資安方面，整個族群獲利穩健向上，像是精誠去年ＥＰＳ達六．○二元，是近三年最高，且在配息方面一改過去每年配五元，今年配到五．二元，公司顯然營運好也回饋給股東。加上首季ＥＰＳ高達二．六三元，今年獲利或有另一波高潮，若股價只維持在一二○元附近，未來可能有更多高息ＥＴＦ會將之選進組合中。

敦陽科去年ＥＰＳ七．三六元、配息六．六四元，過去幾年獲利也是相當好且穩健，今年首季ＥＰＳ一．九四元也在水準之上。再來宏碁集團轉投資的宏碁資訊去年ＥＰＳ創歷史新高達十二．一元，今年將配息八．五元，宏碁資訊首季ＥＰＳ三．四五元也是歷史新高；安碁資訊及大綜兩家首季ＥＰＳ二．○三元、大塚三．○六元等都是非常好成績。零壹首季也是一．二九元是近八季最高，今年可望再向四．五元歷史新高挑戰。

非電子股部分，最紅的除航運股外，就是重電，在政策台電強韌電網五六四六億元資金撒下去，每年約五五○億元預算更新電網，對於華城、中興電、亞力及電纜股都是業績保證。中興電首季ＥＰＳ一．九三元，是近八季最高，華城四．二七元是歷史新高，有政策保障，加上美國電網也在更新，都需要變電器，都是台廠利基，若有拉回至半年線上下或可注意。

（圖／先探投資提供）

再來最近很旺的營建股，包括隆大、永信建、冠德及代銷的愛山林、海悅等第一季都交出好成績。海悅單季ＥＰＳ高達七．九三元，惟營建股業績是按季或按年入帳，單看一季較不準確。只是像南科、竹南、高雄都出現一坪五十萬天價的建案，永信建近三年ＥＰＳ平均超過八元、華固超過十元、長虹也超過六．五元，且配息都相當高且穩健，以往都是屬於高殖利率股，今年被ＥＴＦ相中大買大漲。其實現階段台灣錢多，中南部各地建案定價頻創新高，只要穩健經營，這幾年都很賺錢，加上都更題材，相信股價修正至殖利率五％位置應有投資性買盤會進場。

金融股首季大都交出亮眼獲利，包括中信金、國泰金、元大金、開發金等。其中中信金首季ＥＰＳ一．○七元、前四月一．三三元，預估今年有機會向三．四元附近挑戰，且將配息一．八元，以三六元計算，股息殖利率五％，將成較強支撐，短線上雖外資大舉賣超，但有投信接手，有利震盪推升。其他如玉山金、華南金預估殖利率都還超過四％，有助股價低檔支撐。國泰金有大筆土地資產，且前四月ＥＰＳ三．五三元，超過去年全年，股價震盪趨堅。