近年來，隨著 ESG 掀起的企業永續浪潮，「企業倫理」一詞也跟著受到重視，為了推廣企業倫理觀念，讓企業倫理更接地氣，提供教學與企業經營端運用。信義文化基金會及中華企業倫理教育協進會將於5月25日、6月21日於台中、高雄兩地，舉辦「企業倫理桌遊工作坊」，由桌遊研發團隊師資親自教學，帶領教師們與企業界人士學習如何將這套桌遊運用於課堂教學與公司的內部教育訓練之中。

這套國內首創的企業倫理桌遊「倫流說理-2.0」，由信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會與優樂地永續共同攜手，集結國內各大學企業倫理教學經驗豐富的教師共組團隊所研發，其中更納入了企業ESG (E環境保護、S社會責任、G公司治理)與專業醫護倫理等議題，讓遊戲過程中的模擬情境更加符合現今潮流與現實情境。

企業倫理課程難免生硬，結合桌遊讓企業倫理課程變得生動有趣。(圖/信義文化基金會 提供)

在大學從事企業倫理教學多年，同時也是倫理說理桌遊研發團隊的信義文化基金會執行長楊政學表示，「倫流說理」自推出以來，廣受大學與企業端採用，主要是這套桌遊能將抽象且艱深的倫理哲學理論與倫理兩難情境融入，並透過

ESG個案卡牌，模擬實務情境，提高企業管理階層、員工培訓和學生的學習興趣，例如其中會有「你身為行銷人員，是否支持透過文字遊戲來誘使消費者購買產品？」的真實情境，讓理論思辨與實務問題得以連結與演練。

企業倫理桌遊工作坊的課程規劃，從理論演示，認識四大倫理道德哲學學派與道德發展六階段，讓參與者可以先具有基礎背景知識，接著進入遊戲體驗，透過遊戲過程融入真實情境，模擬在不同角色、條件、立場等因素下的倫理決策，擴大倫理思考格局，最後進行觀念與遊戲過程的反思，進而深植企業倫理觀念。

不論是大專院校教師、教育工作者、企業人士，還是企業教育訓練人員，只要對企業倫理議題有興趣，都適合參加企業倫理桌遊工作坊，透過遊戲互動、角色扮演的方式，同時融入時下趨勢的ESG個案情境，讓企業倫理不再只是艱澀難懂的理論，而是貼近社會趨勢與真實情境的應用實務。更多活動詳情請見：https://www.cbeea.org.tw/news/403