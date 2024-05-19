女子小萱（化名）出生後就由母親扶養，對於父親阿國（化名）的記憶，只有酗酒及家暴惡習，還因工作不穩定，若有所得也僅供自己花用，甚至讀國小一年級時，就遭到阿國強制性交，經法院判決確定入獄服刑。小萱因蒙受重大陰影，至今仍須到身心科就診，因此向法院聲請免除或減輕對阿國的扶養義務。

法院審理，小萱表示，她曾在父親入監服刑後，與母親一起到監獄探視，不料，父親一見到她並未關心，就只是要求幫忙添購生活日用品等，甚至希望她要定期購買。

阿國則表示，對此並不爭執，以他目前的資力，已不足以維持生活，但他並不需要被扶養，自己過得很好，對小萱的聲請沒有意見。

法官考量，小萱年幼時遭阿國強制性交行為，經法院判決確定等事實，有法院刑事判決、高等法院少年前案紀錄表可佐證，此部分事實，堪認屬實。

法官審酌，阿國對小萱強制性交的不法侵害行為，造成嚴重的身心靈創傷及陰影，情節顯屬重大，如令小萱負擔扶養義務，無異是強人所難，明顯有失公平。日前依法宣判，小萱依民法第1118條之1第2項之規定，請求免除對阿國之扶養義務，實屬有據，應予准許。

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