台中一名徐姓男子與女子小萱（化名）是飯店同事，2022年10月某日下午，許男發現小萱在員工休息室小憩之際，不顧小萱用手猛推予以拒絕，竟強行俯身親吻小萱臉頰，還用手抓揉胸部，以此強暴方式，違反小萱意願強制猥褻得逞。小萱事後不甘受辱，委請律師報警提告。

法院審理，小萱表示，她的薪水比徐男還高，沒有必要勒索他。事發後要報案時，她還在櫃台等的時候，徐男就跑來說是情不自禁，跟她說對不起。後來主管去跟徐男對質，徐男就說只是把她當女兒寵而已。

小萱說，因為警方要她的衣服做鑑識，她去偵查隊之前，就先去拿衣服，徐男當下又跟她說不要生氣，要給她1、2萬元和解。

徐男一開始辯稱，小萱應只是要錢，才會提起告訴。他進去員工休息室是要拿自己的盥洗用具，小萱坐的位置剛好擋到他櫃子的門口，他彎腰下來跟小萱說要上班了，結果他屁股碰到桌子，因而臉碰到小萱右臉頰，整個人才倒過去，不確定有沒有碰到小萱的胸部，他的嘴應該有碰到小萱的臉頰。

徐男在法院第二次審理程序時辯稱，他當時要搬礦泉水，搬完後要拿回收紙箱堆好，因為搬到累了、流汗，要吹冷氣才把員工休息室的門關起來，然後拿東西準備去上班，他只是要彎下腰在小萱耳邊講話，他因為眼睛也不好，加上門關起來視線很差，怎麼知道事情會變成這樣。

法官審酌，徐男無視小萱之意願，竟利用與小萱獨處一室之機會，不顧喜萱抗拒竟予以強制猥褻，侵害性自主權，更留下難以抹滅之傷痕，犯罪所生之損害實在非輕。

法官認，徐男不僅自始自終均否認犯行，且供詞於偵查、準備程序、審理程序中均各不相同，甚至反覆表示小萱應只是要錢，才會提起告訴。日前依法判決，徐男依犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年2月。

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