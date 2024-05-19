命理專家雨揚老師在臉書上分享5／19〜5／25的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖兔、牛、雞，其中第1名屬兔者職場運看漲，能獲主管或前輩大力相助；第2名屬牛者財運看漲，人脈牽線有望業績翻倍；第3名屬雞者愛情運佳美，隨和個性可吸引心儀者。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：兔、牛、雞

▌鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運如日中天，如果想與職場夥伴有更深入的交流，不妨敞開心扉向對方表達自己的想法或感受，有助於拉近彼此的距離，累積更多人際紅利。愛情運平穩，單身者有望透過親友或同事介紹，結識一名與自己價值觀契合或興趣相仿的優質對象；有伴者不妨將伴侶介紹給朋友認識，讓另一半融入你的生活圈，彼此的感情也會更加穩定。財運平穩，雖然日常開銷比較大，但這也在無形之中成為你的進財動力，有機會透過被動收入或另闢財源達到收支平衡。

▌牛

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場鴻圖大展，在前輩的指點下，不僅迅速掌握各項工作技能，還能將所學應用在工作上，傑出表現令人印象深刻。感情運甜美，單身者不妨報名感興趣的工作坊或進修課程，有望認識更多新朋友，逐步拓展自己的社交圈；有伴者能和伴侶分享生活中的喜怒哀樂，一起度過每一個甜蜜且溫暖的日子。財運看漲，從事業務或開店做生意的朋友，有望透過異業結盟或靠人脈牽線，拿下更多曝光機會與訂單，讓你的業績翻倍成長。

▌虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作平步青雲，當團隊意見不同時，能夠憑藉過人的智慧與臨場反應消弭歧見，找出彼此的最大共識，以確保專案按計畫進度順利進行。桃花運不錯，單身者有機會透過交友平台找到心靈契合的對象，開啟一扇通往幸福的大門；有伴者不妨透過具體行動，對伴侶表達自己的關心與在乎，有助於提升雙方的幸福感。財運上揚，可能收到來自親友或職場人脈的好消息，例如條件優渥的兼差機會，或者能夠省下不少錢財的團購優惠，令你開心不已。

▌兔

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

職場運看漲，執行新業務時，能夠獲得主管或前輩的大力相助，並且有機會不斷挑戰自我，開拓更寬廣的事業版圖。愛情甜蜜繽紛，單身者可鼓起勇氣主動邀心儀對象出門約會，有機會透過互動增進彼此的親密感，悄悄燃起愛的火苗；有伴者可和家人一起打掃住家，共同維護居家整潔，有助於促進家庭關係和諧，提升生活品質與滿意度。財運亨通，如果想另闢財源，或者有投資方面的疑問，不妨向親友請益，能幫助你做出明智的決策，開啟新的進財契機。

▌龍

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運低迷，容易在團隊合作時堅持己見，難以聽進去他人給予的意見回饋，導致最終成果不盡如人意。愛情運低迷，單身者應時常保持笑容，才不會讓新朋友與你相處時始終有股距離感，甚至因為不敢靠近你而阻礙了桃花發展；有伴者應重視和伴侶的承諾，切莫食言而肥，以免另一半對你越來越心寒。財運欠佳，容易因為社群平台上的業配文或促銷，不小心出現衝動消費的行為，建議下單前務必經過審慎思考，以免荷包逐漸縮水。

▌蛇

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★

職場運尚可，遇到瓶頸時，不妨向身邊的同事請益，或者嘗試拋開過去的做法與習慣，將有助於開啟新的思維模式，靈活地應對各種挑戰。桃花朵朵開，單身者參加商業活動時，只要多跟同業人士交流，有機會認識不少優質對象，開啟一段令人稱羨的感情生活；有伴者可與伴侶來一場週末小旅行，不僅能為彼此的關係注入新鮮感，也能使兩人的感情更為深厚。財運下滑，面對好友的聚餐邀請時，應視經濟狀況而定，以免財務壓力越來越大。

▌馬

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業蒸蒸日上，近期可能被主管交派一些重要任務，能憑一己之力迅速完成不少待辦事項，工作效率令人刮目相看。愛情運下滑，單身者應給自己足夠的時間處理過往情感所形成的創傷，才有機會從傷痛中走出來；有伴者與伴侶發生爭吵時，應嘗試讓自己冷靜，才不會因失去理智而說出氣話，導致彼此的關係惡化。財運不錯，平日應多留意各類型投資的報導，只要做足功課，有望進場後賺得理想中的獲利。

▌羊

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場運不錯，與同事或客戶合作時，應積極展現你的熱忱，有助於雙方提出的點子或想法激盪出更多新火花。感情運平平，單身者或許可多向親友請益感情問題，對方將運用豐富的經驗與智慧幫助你走出情感困境；有伴者可事先調查伴侶的喜好，並在約會中安排一些伴侶感興趣的活動，能讓另一半感受到你滿滿的用心。財運不濟，近期開支逐漸增加，應仔細記帳，才能防止錢財白白流失。

▌猴

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

工作運上揚，在職場上向來保持開闊心胸的你，總能尊重與理解同事的觀點，不會將自身想法強加在他人身上，這使你備受眾人愛戴，職場聲望日漸上漲。愛情運欠佳，單身者容易為了得到心儀對象的認同，刻意迎合對方的喜好，不敢真正地做自己；有伴者切莫將小事情無限上綱，以免伴侶感到不耐煩，兩人關係也岌岌可危。財運低迷，遇到惡劣的天氣或路況時，應減速慢行，才能避免交通意外所引發的破財危機。

▌雞

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

職場運平穩，能夠按部就班地完成工作進度，穩紮穩打的敬業表現不僅令主管安心，你的內心也感到相當踏實。愛情運佳美，單身者與心儀對象相處時不妨展現隨和的一面，有助於營造輕鬆愉快的聊天氛圍，迅速拉近彼此的關係；有伴者可邀請伴侶一起去爬山，在壯麗的山景中共同感受大自然的奇妙力量。財氣豐沛，近期有許多賺錢機會向你招手，只要謹慎評估、主動出擊，有望迎來財富豐收的時刻。

▌狗

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運穩健，洽談商案時，能展現出自信和專業的形象，不僅大幅提升客戶對你的信任感，更有助於提高後續合作的成功率。桃花運回溫，單身者可多嘗試不同髮型或髮色，能讓你整個人煥然一新，自信和魅力都翻倍成長；有伴者在伴侶陷入低潮時，能主動提供情感上的安慰與鼓勵，讓另一半感受到滿滿的支持與安心感。財運平淡，此時不宜大動作地進場投資，建議以保守態度維持好收支平衡，才能細水長流。

▌豬

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

職場步步高升，近期有機會收到不少好消息，例如業績創新高、順利搶下合作大單，你的優異表現不僅成功吸引各方關注，知名度與影響力也將大幅提升。愛情運走下坡，單身者的擇偶條件過於嚴苛，恐讓你在無形之中與好桃花擦身而過；有伴者切莫因壞情緒上身，開始對伴侶提出無理的任性要求，以免逐漸消磨另一半對你的愛與耐心。進財順遂，先前有投資的朋友，有機會收到優渥的股息回報，慢慢讓財庫更加豐盈。

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