義大利麵有青醬、白醬、紅醬等多種口味，營養師高敏敏表示，義大利麵本身雖是熱量低的抗性澱粉，但醬料卻是高油高脂，尤其青醬根本是「熱量炸彈」，一份青醬雞肉義大利麵，熱量逼近千卡，有如在吃油，建議要控制熱量者，最好食用前先吃青菜墊胃，選清炒無醬料的海鮮義大利麵，飲料則選無糖飲品。

高敏敏在臉書粉專PO出坊間多種義大利麵熱量表，高居熱量第一是青醬雞肉 義大利麵，一份達970卡，她指，青醬雖是由羅勒葉、九層塔、堅果、蒜頭打碎製作，但製作過程會加入大量橄欖油，有些店家為了讓口感更順滑，還會再加奶油，所以看到滿滿的醬料，別一口吃光光，否則根本在吃油。

高敏敏指，熱量第二高的是白醬培根義大利麵，一份熱量795卡，白醬主要材料是鮮奶油、奶油、麵粉，那種口感特別濃郁的，很有可能就是加了大量奶油，所以想減重或高血脂的人 還是先避開白醬。

至於紅醬義大利麵，高敏敏說，材料相對單純，紅醬是由番茄製作，但也要注意有些紅醬為了提升風味，還是會加入大量的油跟糖，甚至加了奶油白醬還會變粉紅醬，一份紅醬蝦仁義大利麵熱量約620卡。

高敏敏說，清炒義大利麵相對比較低卡，因為少了醬和奶油，大多是由辛香料去提味，熱量相對比較低，其實不只是醬料要挑選，主食也盡量選擇雞肉、蝦仁、蛤蜊這種白肉或海鮮，因為脂肪低、飽和脂肪低，整體的熱量也會降低。

到底要怎麼吃才能更健康呢？高敏敏說，義大利麵本身是熱量低的抗性澱粉，不僅可以減緩血糖上升，增加飽足感的同時也能抑制脂肪堆積，熱量會那麼高，是因醬料包裹了麵條，所以想吃義大利麵，卻不想吃進那麼多熱量者，建議以下4招，分別是食用前先吃青菜墊胃、選清炒無醬料少負擔、選海鮮更健康與飲料選無糖。