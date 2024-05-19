很多人從市場買回雞肉後，會清洗後再下鍋，對此，「無毒教母」譚敦慈表示，生雞肉不用洗，曾有位媽媽把生雞肉和蔬果一起洗，肉上的沙門氏菌污染了蔬果，害得小孩吃了後腹瀉又拉血，正確方法是將生雞肉直接放在一鍋冷水裡煮，把它煮沸就可以了，就不要再清洗它。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈上「聚焦2.0」節目中指，美國疾病管制中心已告知，生雞肉不要清洗，因為上面可能帶有曲狀桿菌和沙門氏菌，很多媽媽買了雞肉回家後，會先拿個盆子洗雞肉，然後水花四濺，接著又洗蔬果，就很容易造成上述蔬果遭致病菌染的問題。

譚敦慈表示，若擔心生雞肉血水髒，記得買回家後，直接把肉泡在一鍋冷水，接著開火慢慢煮沸，把它煮熟就可以了，記得不要煮好熱水後，再放生肉進鍋，因為肉是蛋白質，遇到熱會凝固，血水就聚集在肉裡面，吃起來腥味會很重。

衛福部食藥署在食藥闢謠專區也對「市場買回來的豬肉，要先洗過嗎？」說明，指市場購回的豬肉，若當天要烹煮，要儘快放進冰箱冷藏，如果未立即烹煮食用，應存放在冷凍庫，並與熟食類產品分開存放，儘速料理及食用完畢。

食藥署指豬肉在烹煮前，若需用清水加以清潔，須注意流理台中勿放其他食材，避免清洗肉品的過程中，噴濺至其他食材；而且觸碰過生食肉品的刀子、砧板要和熟食區分，避免造成交叉污染。食用豬肉要煮熟，利用高溫殺死豬肉中的微生物，才能吃得安心。