本週四（16日）2名紐約市營養師宣稱最健康的種子就是南瓜籽，這要歸功於它們所含的鋅、鐵、蛋白質和纖維。28公克的南瓜籽就含有8克蛋白質、14克脂肪、4克碳水化合物和2克纖維，還包含每日所需的鋅18%、銅40%、鐵13%、和鎂37%，熱量僅有160卡路里。

合格營養師暨健康作家莎曼珊（Samantha Cassetty）和娜塔莉（Natalie Rizzo）表示：「南瓜籽真的是超級種子，因為它們對身體有多種益處」。其中鋅支持我們的免疫系統，幫助傷口癒合。鐵則需要用來產生健康的紅血球並為免疫細胞提供能量，而鎂在維持心臟健康和大腦功能方面發揮關鍵作用。每份南瓜子提供每日銅需求的40%，銅有助於身體產生能量，建造紅血球和形成結締組織。

莎曼珊和娜塔莉指出：「南瓜子也因其植物固醇（Phytosterols）含量而受到讚賞」這些天然化合物有助於降低你的膽固醇水平。」

另一名營養師庫巴拉（Jillian Kubala ）表示：「南瓜子碳水化合物含量低，但植物性蛋白質和對心血管有益的脂肪含量高，對於遵循植物性或低碳水飲食模式的人來說是個好選擇」

值得一提的還有奇亞籽，因其纖維含量、葵花籽因其豐富的強效抗氧化劑維生素E、芝麻因其豐富的鎂、亞麻籽因其對心臟的益處和大麻籽因其蛋白質含量而獲得的殊榮。