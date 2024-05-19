總統蔡英文即將卸下總統大位，蔡英文在《與軒軒講》節目中，在回覆年輕人提問時難得吐露內心話。她透露，當被很多人討厭很長的一段時間，就會亂了妳的方寸，這時就要善用妳的幕僚。她還爆料說，她剛當總統時，跟運動員吃飯，沒有人要跟她說話，只有文姿云跟她說話。

連續5年參加GWIS資深參與者的Peggy 17日在《與軒軒講》節目中問到，一轉眼8年的執政即將結束，如果今天的自己，想跟8年前成為國家元首的自己講話，想要對「她」說什麼？以及能不能給我們一些提點，在面對巨大的挑戰和困難時，要怎樣有更好的心態？

蔡英文回應表示，她會跟8年前的「她」說，第一還是要好好睡覺；第二要好好吃飯，因為身體健康最重要，如果妳的身體不夠強勁，沒有辦法承受這麼大的壓力，所以要好好睡覺、好好吃飯，不要怕太胖。至於要不要運動這件事就隨便了，因為她不運動的。

蔡英文接著表示，她覺得，做總統最重要的一件事情，就是去瞭解每個人心裡在想什麼？有時因為妳覺得別人是討厭妳、在罵妳，妳心裡會有一種逃避的感覺，不想去瞭解說，他究竟為什麼來罵我或者罵我什麼。

蔡英文更指出，當一個總統每天晚上有多少個call in節目在罵妳，那妳不看嗎？那妳不知道他在罵什麼啊。那妳看嗎？那妳的心情在晚上睡覺時怎麼辦呢？但是不要為了一個情境底下，妳被那麼多人討論，或者是妳被很多人討厭很長的一段時間，去亂了妳的方寸。

蔡英文表示，這時妳要善用妳的幕僚，讓妳的幕僚替妳去把所有的這些情緒稀釋掉以後，那情緒後面真正的問題在哪裡？讓幕僚來告訴妳。

奧運銅牌國手文姿云則問到，總統有沒有經歷過 Oh my god，或者是黑暗的時刻呢？

蔡英文回應表示，對總統來講，黑暗的時刻，就像每天有白天跟夜晚的那個感覺，黑暗時刻是常常在的。蔡英文甚至爆料表示，那種黑暗的時刻跟文姿云有關，她剛當總統時，到奧林匹克運動員的訓練營去鼓勵他們，總統不是每一件事情都很懂，尤其是對運動這件事情，然後又有一大堆的運動員講話，然後跟他們一起吃飯，那是更大的挑戰。那時真的不知道要跟他們聊什麼，在那一次，沒有運動員要跟她說話，所以大家都很尷尬的坐著，只有文姿云跟她說話。