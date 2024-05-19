海難頻率漸增，金馬澎岸巡隊聯合「救生救難」演練，展現救援應變能力。（圖／金馬澎分署提供）

海難頻率漸增，金馬澎岸巡隊聯合「救生救難」演練，展現救援應變能力。（圖／金馬澎分署提供）

海難頻率漸增，金馬澎岸巡隊聯合「救生救難」演練，展現救援應變能力。（圖／金馬澎分署提供）

今（18）日金馬澎分署第十岸巡隊及連江縣消防局，共同舉辦「113 年馬祖地區聯合救生救難演練暨防溺宣導」，邀集艦隊分署第十海巡隊、連江縣水上救生大隊、連江縣鳳凰志工大隊共同參演，這次以近年常發生「釣客落海救援」狀況，進行實兵演練，希望藉由演練方式強化地方救援機制，期許能在狀況發生時，掌握救援時機，綜合救援機制，發揮災防能量，確保民眾生命安全。

由於馬祖地區地理環境特殊，近海漁業捕撈、近岸貝類採集及磯釣盛行，再加上近年學校海洋教育獨木舟活動、業者引進SUP 遊憩。相對而言，海難頻率逐漸增加，因此，如何有效防處應變便是此次演練的重點。

第十岸巡隊表示，救生救難為海巡署核心任務之一，響應行政院推廣「向海致敬」之海洋政策，為防範各項突發狀況，藉此次演練加強機關協調及應變處置能力，秉持救援第一、安全為先、能量整合、協調聯繫原則，展現出「海巡不懼身險、奮勇救援精神」，盡全力執行各項救援任務，確保民眾生命及財產安全。

第十岸巡隊也呼籲，每年夏、秋兩季為溺水事故發生最頻傳季節，民眾應提高安全防溺意識、選擇適當水上活動地點、熟悉緊急應變搶救技能、做好自我防護措施，在從事海域活動時一定要結伴同行、提高警覺維護自身安全，莫讓家人擔心受怕，不管是遊客還是鄉親，都要平平安安出門，快快樂樂回家。在此呼籲民眾，若有發現溺水情事，可撥打「118」報案専線。