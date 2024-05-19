美國北極星（Polaris Inc.）公司表示，具備外部供電能力的MRZR Alpha輕型戰術車輛即將量產，總共有兩種發電功率版本，分別是1千瓦，和另一款重型負載版本5千瓦，後者正在與美國海軍陸戰隊和特種作戰司令部（SOCOM）進行測試。

根據美國《防務新聞》（Defense News）18日報導，該北極星代表拉法塔（John LaFata）表示，開發MRZR輕型戰術車輛的發電能力，是為了能夠為雷達、網路、武器等系統供電，這是海軍陸戰隊過去1年的首要重點。

1千瓦功率的版本，能夠通過安裝套件添加到現有車輛上。而5千瓦功率的車輛，尚須等待生產線上的新車輛出來。這兩種版本都使用一個直流變壓器（DC-To-DC Converter）該變壓器連接到現有的MRZR交流發電機，就可以輸出24伏特的電力。根據該公司的說法，該系統與引擎進行通信，以確定所需的電力，並且只有在外接的武器或感測器需要更多電力時，才會讓引擎提高轉速。

拉法塔表示，這些輸出電力系統可以讓海軍陸戰隊使用技術設備時，不必攜帶額外單獨的發電機，車子一就位，他們就可以直接插上電源來供應「行動網路」（Networking On-the-Move）衛星通信系統、「通用航空指揮與控制系統」（Common Aviation Command and Control System），該系統整合了空中和地面的雷達和感測器數據，以及輕型版的「海陸航空防禦整合系統」（Marine Air Defense Integrated System）。

另外，北極星今年還將交付了幾輛5千瓦功率的的原型車，這些原型車現在正在內華達汽車測試中心進行測試。拉法塔表示，這兩個版本預計將在今年第3或第4季度開始生產。

同時，波拉利斯正在與海軍陸戰隊和特種作戰司令部合作，將這一努力作為工程變更提案，納入現有的超輕戰術車輛和輕型戰術全地形車合約中。