在搭機飛行航程之中，你最喜歡喝什麼飲料呢？多個社群平台許多網友公推搭機飲品首選之一是薑汁汽水（ginger ale），不僅好喝還能緩解暈機噁心感與胃部不適。專家解釋，薑汁汽水廣受搭機乘客喜愛有其科學根據的，關鍵在於人的味蕾感受在高空有所改變，碳酸飲料則能降低噁心的感覺。然而薑汁汽水並非絕對健康的飲料，適量飲用即可。

美國《健康》（Health）雜誌日前報導，德國弗勞恩霍夫建築物理學研究所（Fraunhofer Institute for Building Physics）研究員柏達克弗雷塔格（Andrea Burdack-Freitag）說明，飛航環境下，艙壓降低，血氧飽和度產生變化，人類嗅覺、味覺受體作用降低。

早在2011年柏達克弗雷塔格與研究團隊即已研究搭機乘客的口味偏好，人們在空中的味嗅覺感受能力與感冒時相似，柑橘味、鹹味、甜味感受力下降，但苦味、酸味、泥土味感受力幾乎不變。

這代表機艙提供的餐飲必須加重調味，很可能更鹹更甜，然而包裝食品的調味多半無法改變。人們在高空環境下可能喝不出薑汁汽水原本的甜味，但會嘗到在地面飲用時體驗不到的清爽口感，

人類的味覺與嗅覺在高空環境會產生變化，甜味與鹹味感受力下降，苦味與酸味相對不變，因此咖啡喝起來會覺得更苦。（圖：shutterstock／達志）

搭機時味嗅覺辨別更困難的另一個原因在於機艙濕度很低。紐約大學研究營養與食品的兼任教授楊恩（Lisa R. Young）說，「咖啡喝起來更苦，白酒讓人覺得太酸了，主菜的魚或調味醬料嘗起來淡而無味」。

自古以來很多人會用薑治療胃痛。薑汁汽水的名字雖然有個「薑」字，絕大多數並非以生薑製成，而是以人工調味劑調製。很多人覺得暈機時喝一些薑汁汽水能有效緩解不適，原因在於碳酸飲料能降低噁心的感覺。加州普羅維登斯聖約翰醫學中心（Providence Saint John's Health Center）醫師貝福德（Rudolph Bedford）建議，緩緩以小口啜飲薑汁汽水有助於緩解噁心感與胃部不適。不過，緩解過程會讓人打嗝與放屁，這可能會讓周圍乘客不舒服。

美國紐澤西州羅格斯大學（Rutgers University）健康學院助理教授柯恩（Deborah Cohen）提醒，一罐12盎司的薑汁汽水含糖量約33克，熱量可觀，在航程之中喝一杯倒是不會害人發胖。但她建議，搭機過程還是喝水最好。

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