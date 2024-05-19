監察院曾針對在台移工懷孕權益保障提出糾正，並指出移工懷孕後解約回國現象明顯，凸顯勞動部空有法令政策與措施，落實不足，勞動部勞動力發展署近日邀集相關機關及團體研擬移工懷孕指引，並擬發放大多未能參加勞工保險的家事移工生育津貼。

勞動部官員表示，移工懷孕指引包括懷孕前、懷孕中及懷孕後相關權益保障，如育嬰留職停薪相關權利等，並規劃發放未能參加勞工保險女性移工生產後的生育津貼，但資格、條件等仍待討論，不止要保障移工，也要思考雇主可行性，如雖然依法家事移工可以申請育嬰留職停薪且雇主不得拒絕，但雇主其需求也要被照顧。

勞動部官員說，會中有團體提出移工申請育嬰留職停薪時雇主是否可再增聘移工，但認為需多方考量，指引仍會著重在權益及資源提供等。官員提及，由於目前多數家事移工未能參加勞工保險，就算生育也無法領取生育給付，因此規劃措施給付生育津貼。