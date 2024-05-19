517朝野立委在立法院大打出手，不僅民眾傻眼，還登上國際版面，場外也有許多支持者聚集力挺民進黨，其中一名抗議的「輪椅妹」，卻在登高一呼時突然站起來，遭眼尖網友抓包，狂酸簡直是神蹟。

17日立院鬥毆到場外抗議整個過程，都有媒體全場直播，就有網友發現，晚上聚集的抗議人士中，其中一名原本坐著輪椅進場的女子，在後面呼喊口號時，突然從輪椅上站了起來，跟著高呼。

網友在直播畫面中，發現一名原本坐著輪椅進場的抗議女子，卻在喊口號時瞬間站了起來，直呼神蹟。(圖／PTT、影片截圖)

PTT鄉民截圖分享後忍不住狂酸：「民主的力量太強了吧？」、「台灣價值神功護體啊」、「簡直神蹟，醫生要失業了吧」、「月薪20萬的職缺競爭真的很激烈」、「果然職業的」、「果然是超大型海選現場」、「根本是就業博覽會吧」、「沒看綠委後面出來一個一個面試」、「為了9萬拚了」、「這個直接進入最終階段了吧」，但也有人反駁：「坐輪椅不代表不能站」、「不方便走路坐輪椅有什麼奇怪的」。

此外鄉民也發現，抗議學生中其中一名領袖就是獨派明星羅宜，曾在2018年到大溪慈湖陵寢潑漆，後又在公車站堵時任北市長柯文哲逼簽東奧正名同意書而爆紅，卻在同年9月爆出月花16K向太陽花學運人士簡銘宏購買毒品遭逮，一度沉寂上鎖臉書，如今也重出江湖。

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