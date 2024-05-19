文字冷冰冰，更是時常因為標點符號引起紛爭。就有一名老闆，疑似認為員工傳LINE發問時少加了2字，當場怒回「您在跟您小弟說話嗎？」，但網友一看對話內容卻不挺，砲轟他慣老闆，根本把自己當皇帝。

男網友在Dcard發文「現在的年輕員工都這樣講話？」，並附上一張LINE對話紀錄。透過截圖看到，員工問「冷凍庫過期品我們丟掉OK嗎～？」，但老闆似乎不爽對方沒加上「請問」2字，酸溜溜回應「您在跟您小弟說話嗎？」，還附上一個笑臉。

原PO不滿說「現在台灣請到的年輕員工真滴棒」，家裡不教丟給學校，學校不教丟給老闆教，因此想沒有前後的文字或是招呼，突然就直接丟一句話。你們覺得會很沒有禮貌嗎？還是年輕人覺得這樣無傷大雅？

網友看到後一面倒轟原PO：「是當老闆還是當皇帝？開頭沒有老闆吉祥就算不禮貌了？」、「笑死，要不要員工先跟你磕頭叩謝」、「到底哪邊有不禮貌，你有什麼毛病」、「又不是使喚你去丟，有什麼問題？」、「禮貌多寡取決於薪水多寡」、「不然呢，要他們直接去問衛生局嗎」、「如果是正式文書或書面報告，這樣的確不妥，但這是通訊軟體，講話本來就要精簡」、「年輕人沒什麼別的意思，就是單純問你而已，沒加請問或不好意思只是這世代不習慣，看起來你才沒禮貌」、「你可以提醒，直接酸人證明素質很低」。但也有部分人直言：「我是習慣都會加請字啦，不然的確很容易被誤會」、「幸虧我養成每次都會說請問的習慣」。