網購平台越來越發達，不少人也會分享優惠資訊，讓大家能省錢。一名網友分享了New Balance球鞋特價資訊，未料卻意外引發世代大戰，讓鄉民瞠目結舌。

網友在PTT省錢版貼出New Balance近日復刻的經典鞋款2002RA特價資訊，折扣完後比原本價格少了將近1/4，可以省下1000多元，是他目前查到的最低價，因此分享給網友，並貼心建議尺寸大半號。

New Balance近日復刻經典的2002RA配色，有PTT網友分享優惠資訊，卻意外歪樓成世代審美大戰。(圖／New Balance官網)

未料底下許多鄉民紛紛留言罵配色太醜：「醜到不可思議」、「還以為是穿了5年的鞋子」、「這到底什麼阿伯配色」、「抱歉，真的很醜」、「2002R不少好看的顏色，但這雙真的無法接受」、「復古不代表要看起來很髒耶」、「很像路上阿公會穿的」、「我很少覺得哪款鞋子很醜的，但這款真的例外」、「IU穿上也救不了」。

但不少年輕粉絲不滿反擊：「笑死，上面一堆老人在嫌」、「PTT果然都老人」、「明明好穿又好搭，路上穿的都是年輕人好嗎」、「一堆不懂的，這雙配色賣到翻，之前還炒到6000以上」、「實鞋穿起來比照片好看很多」、「說醜的敢不敢貼出自己平常穿的鞋啊」、「80後的審美跟00後果然差很多」、「2002年的OG唯一配色，全球賣翻，在台灣被嫌成這樣，到底是誰審美有問題」。