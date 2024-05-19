網購平台越來越發達，不少人也會分享優惠資訊，讓大家能省錢。一名網友分享了New Balance球鞋特價資訊，未料卻意外引發世代大戰，讓鄉民瞠目結舌。
網友在PTT省錢版貼出New Balance近日復刻的經典鞋款2002RA特價資訊，折扣完後比原本價格少了將近1/4，可以省下1000多元，是他目前查到的最低價，因此分享給網友，並貼心建議尺寸大半號。
未料底下許多鄉民紛紛留言罵配色太醜：「醜到不可思議」、「還以為是穿了5年的鞋子」、「這到底什麼阿伯配色」、「抱歉，真的很醜」、「2002R不少好看的顏色，但這雙真的無法接受」、「復古不代表要看起來很髒耶」、「很像路上阿公會穿的」、「我很少覺得哪款鞋子很醜的，但這款真的例外」、「IU穿上也救不了」。
但不少年輕粉絲不滿反擊：「笑死，上面一堆老人在嫌」、「PTT果然都老人」、「明明好穿又好搭，路上穿的都是年輕人好嗎」、「一堆不懂的，這雙配色賣到翻，之前還炒到6000以上」、「實鞋穿起來比照片好看很多」、「說醜的敢不敢貼出自己平常穿的鞋啊」、「80後的審美跟00後果然差很多」、「2002年的OG唯一配色，全球賣翻，在台灣被嫌成這樣，到底是誰審美有問題」。
#配色太醜 #PTT省錢版 #2002R #世代大戰 #New Balance
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。