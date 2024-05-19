HPV疫苗不只預防女性的子宮頸癌，對於男性的口咽癌等其他癌症也有預防效果。台北市率六都之先，今年擴大提供國中男生接種，嘉義市更是領先全國，去年即提供國中男生免費接種。醫師提醒，每個人一生有80％的機會感染到HPV病毒，不分男女，都可以到婦產科、泌尿科、家醫科、耳鼻喉科接種HPV疫苗。

HPV疫苗可降低女性子宮頸癌風險，衛福部2018年起提供國中女生公費接種，而嘉義市、台北市分別在去年和今年加碼提供國中男生接種。許多民眾可能感到疑惑「HPV疫苗不是預防子宮頸癌的嗎？為什男生也要打」？台大醫院婦產部醫師林芯伃表示，HPV是人類乳突病毒，不僅會造成子宮頸癌，還會造成菜花、陰道癌、口咽癌、陰莖癌及肛門癌等，對於男女都有威脅。

其中值得注意的是口咽癌，它是頭頸癌的一種，而頭頸癌是國人男性十大癌症前三名。林芯伃指出，美國男性和HPV相關的口咽癌發生率，已經超過女性HPV造成的子宮頸癌發生率，從1998年的16.3％，到了2004年已達70％，也就是10個男性口咽癌患者中，有7個人感染HPV病毒。

國內研究也發現，約有1.8％民眾的口腔帶有HPV病毒，大約每50人就有1人，其中31到40歲、51到60歲男性為感染高峰。林芯伃指出，每個人終其一生有80％機會感染到HPV病毒，而且男性族群感染後，比女性更不容易產生抗體，因此兩性都應該施打HPV疫苗，不僅是保護自己，也保護另一半。

目前已知HPV病毒有200多種分型，過去有二價和四價HPV疫苗，可以防範常見的16型、18型、52型和58型，目前已全面施打九價疫苗，可預防感染9種HPV型別，若超過公費接種年齡，建議前往婦產科、泌尿科、家醫科或耳鼻喉科，向醫師諮詢並接種。