市面上保險套產品琳琅滿目，該如何挑選？泌尿科醫師顧芳瑜說，選尺寸是一大關鍵，國內市售保險套的闊度大多是52mm，台灣男性大多適用，但也有少數人會覺得太大或太小，可以用毛線測量勃起後陰莖的周長，除以二就是「闊度」。保險套太大會戴不緊，可能掉入陰道，如果沒有處理會孳生細菌，造成陰道炎甚至敗血症；保險套太緊則可能撐破，失去原有的功能。

有些人擔心保險套破掉，以為戴兩層更安全，但顧芳瑜「建議不要」，因為保險套彼此摩擦之下，反而更容易破掉、失去保護力。至於市售保險套添加顆粒、香味，甚至宣稱有溫度等，顧芳瑜說，主要材質仍是乳膠，只要是通過衛福部食藥署核准的產品，安全性都無太大差異。

顧芳瑜提醒，配戴保險套不僅是保護他人，也是保護自己，可避免不必要的懷孕，也避免得到疾病，例如淋病、皰疹、披衣菌、愛滋等性病，以及近期受到重視的HPV病毒。他強調，即使已接種HPV疫苗也不能忽略戴套，因為HPV病毒多達200個型別，但疫苗涵蓋範圍只有9種，因此性行為時仍要做好防護，等於是雙重保險。

有些人會以「戴套不舒服」或是「正在安全期」為理由，進行無套性行為，顧芳瑜直言，這是主觀感覺，但市面上產品選擇很多，建議多方嘗試，找出自己可以接受的選項，另外更要打破「安全期不用戴套」的錯誤觀念，因為生理周期不一定固定，仍有可能懷孕，且戴套可以預防疾病，男女雙方都應該要好好保護自己。