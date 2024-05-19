13歲的男童小華在8歲時就診斷出白血病，好不容易挺過化療，卻又復發，雙側睪丸都腫起，得接受放療，並將睪丸切除。家長於心不忍，決定在林口長庚自費接受CAR-T治療，如今小華的睪丸已縮小，初期治療反應佳，正在追蹤中。

CAR-T是細胞治療中，經過全球性實驗、成功率最高的治療武器，與《特管辦法》核准的「技術」不同，被定義為「藥物」，是廣為醫界接受的正統細胞治療，全台已有7家醫院可執行。

長庚醫院兒童血液科主任張從彥表示，白血病俗稱血癌，是兒童最常見的癌症，約占所有兒童癌症3分之1，主要以化學治療為主，雖然整體治癒率不錯，仍有少數復發或頑固性的治療相當棘手。

張從彥說，CAR-T是「嵌合抗原受體T細胞治療」的簡稱，被稱為「活著的藥物」，原理是抽取病人的免疫T細胞，通過基因工程加以強化，使其能識別並攻擊特定癌細胞，再將這些修改後的T細胞擴增輸回體內，快速作戰，進而消滅癌細胞。對於急性淋巴性白血病（ALL）及瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL），臨床試驗成效相當不錯，獲美國食藥局（FDA）批准臨床使用。

小華在8歲時診斷出急性淋巴性白血病，在化療結束後不到半年，就發現雙側睪丸腫大，出現骨髓外復發，而骨髓檢查也發現「微量殘存疾病（MRD）」上升，代表骨髓也即將復發。家長不忍兒子承受放療、切蛋蛋之苦，決定在今年初自費接受CAR-T治療，輸注2周後順利出院，初期效果佳，已在追蹤中。

長庚醫院血液腫瘤科系主任張文震表示，CAR-T是廣為醫界接受的正統治療，經過全球性實驗、同儕審查，是成功率高的細胞治療，5年存活率達5成以上，是癌症細胞治療重要的里程碑。

長庚醫院兒童內科部副部長陳世翔指出，目前CAR-T給付條件為患有難治型、移植後復發、第2次或2次以上復發的B細胞急性淋巴性白血病。小華為首次復發，因此並不符合給付條件，由於CAR-T屬暫時性支付，健保署2年後將檢視療效，張文震認為，若有機會納入正式給付，將有望放寬適應症，造福更多癌症病患。