真心皮膚科診所醫師周宛儀常常在社群媒體分享皮膚衛教和美容醫學訊息，她說，當初選擇當皮膚科醫師，是因從小看哥哥青春期時長滿臉痘痘卻不知可以找醫生，被長輩帶去做臉、去角質、買直銷產品，甚至還嘗試吃泰國蛇毒粉，結果錯過治療時機，如今臉上慘留坑坑疤疤如月球表面，希望自己可以提醒民眾，早點治療痘痘粉刺，避免留痘疤。

周宛儀已執業13年，專長是治療青春痘、玫瑰斑、落髮及兒童皮膚疾病等，執業以來，發現許多民眾存在太多迷思，例如最常聽到：「痘痘不用治療，青春期過後就會好」、「因為不會癢，所以不是香港腳」、「除斑就是要打雷射」、或是「掉髮等很厲害時再治療就可以」等等。

她表示，包括哪些斑點或皮膚狀況適合雷射、敏感肌與痘痘肌如何正確選擇保養品及有痘痘粉刺或臉常常紅熱癢該怎麼辦等，都很需要醫師專業意見。另外，台灣兒童與青少年皮膚醫學會極力呼籲，從國小一年級開始就要認真洗臉，但國內很多國小孩子、甚至已經長痘痘粉刺都沒在用洗面乳洗臉。

曾有一名念美容科的玫瑰斑（酒糟皮膚炎）女病友，從小臉超敏感，一晒太陽就會紅熱癢，加上美容科常要跟同學互練化妝與做臉，導致敏感的臉雪上加霜，保養品及皮膚科都試過無效後，直到40歲來到診間檢查才發現臉上的蠕形蟎蟲超標，大概有一百多隻，搭配殺蟲藥物與退紅抗敏的治療，終於重拾自信。

周宛儀說，有次自己臉也發生「蟲蟲危機」，晚上臉上很癢像螞蟻在爬，女兒也長了兩次針眼被抓去切開引流，後來一驗才發現原來自己臉上的蠕形蟎蟲超標，可能才因此讓女兒白挨刀。當自己切身經歷過之後，也更懂得體會病友的困擾，因此才會想在社群媒體，向民眾分享正確的皮膚衛教資訊，以免耽誤治療時機。