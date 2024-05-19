62歲的宋媽媽，由女兒帶至門診，她自從去年加入投資群組後，1個月內向親友集資投入近1500萬，家人擔心被騙，多次起衝突，出現情緒起伏、躁動、失眠、焦慮等情形，家人堅持前往警局釐清後，才知被詐騙。

此後宋媽媽出現愧疚感，憂鬱、焦慮不安、失眠情況也加劇。原來宋媽媽是盼透過投資群組，讓家人生活更好，沒想到卻對家裡經濟造成影響，自責對不起家人，情緒也愈來愈難控制，經診斷為適應性情緒疾患合併焦慮憂鬱。

書田診所精神科主任醫師施妍安表示，詐騙事件時有所聞，任何年齡層都可能成為詐騙的對象，詐騙者利用人性的心理、好奇心、貪婪、恐懼、對未來的美好期待等情感來行騙，而社交媒體和網路的廣泛使用，讓詐騙者能夠輕易接觸受害者，建立信任關係，特別是當受害對象心中有所求時，更容易受到誘惑，因此，要時時提高警覺才能避免被騙。

施妍安指出，臨床上常見發生詐騙後，很多人會吃不下、睡不著，失眠、淺眠、惡夢、半夜易驚醒，凡事提不起勁，整日胡思亂想，想解決問題卻一直解決不了，處在挫折循環中，也因此焦躁不安、生活注意力不集中，工作常出錯，容易提高交通意外的風險，甚至出現自傷的傾向，當不幸遇上詐騙事件，要勇於求助並就醫。

受害者有時會因身心狀況的異常而短暫喪失求助的能力，或因自尊、面子問題，猶豫不決是否要就醫，因此施妍安提醒，此時親友的角色很重要，一定要多關心他們的身心狀況，鼓勵就醫及時伸出援手。

在治療上，一般會藥物、心理治療同時進行，藥物會視病情需要調整種類及劑量，主要是用於緩解症狀，通常要服用一段時間後才會看到效果。心理治療則是要讓個案了解被騙不可恥，擺脫自責的情緒，同時增加對自我的認識，提高對突發事件或對生活變化的應對及適應能力。