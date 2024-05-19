立法院長韓國瑜17日下午準備開始主持院會時，民進黨立委郭國文突然出手，搶走立法院祕書長周萬來手上的文件時，周萬來的眼鏡不慎飛出，郭國文則快速跑出議場。國民黨立委李彥秀透露，周萬來說，他比較在乎那本議事規則，因為他寫了很多自己平常做的筆記。

李彥秀18日政論節目《TVBS戰情室》中表示，看到郭國文搶秘書長文件的那一刻，她看了很難過。後來看到秘書長，就問「秘書長，你老花眼鏡還有沒有多幾副？」秘書長後來回應說，他比較在乎那本議事規則，因為他寫了很多自己平常做的筆記。她忍不住怒批，郭國文公然行搶，真的非常過分。

另外，李彥秀指出，民進黨立委沈伯洋說，要告國民黨立委殺人未遂，請問鍾佳濱把陳菁徽推倒，除了性騷擾之外，是不是也叫殺人未遂。

李彥秀指出，鍾佳濱若要對賴清德交代，真的演過頭了。如果民進黨夠認真，就第一個去排隊，國民黨已經排了2、3天，如果要透過文攻，可以先排很多案，若想要先讀你的案子，那就早一點來排隊。