曾是「國光女神」的蘇心甯（Lala），擁有甜美外表和「E級上圍」的火辣身材，完全看不出已經是一枝花的年紀，臉蛋的少女感也很難讓人相信她已經有個高一的女兒，不過兼具媽媽與女藝人身分，會以為她出門都是大包小包，沒想到Lala卻都是一個好搭配的小包就搞定，「我已經過了品牌迷思的階段，以前揹個名牌大包，肩膀超痛的，真的沒必要，現在的我只想趕快存錢買房子，包包實用就好。」

在Lala的包包裡，大部分是簡單的化妝品及保健食品，不過第一眼看到的是一個上面有可愛貓咪的耳機盒，她笑說：「這是我女兒送我的生日禮物，但以她的財力其實是根本買不起耳機的，但她很聰明傳訊息給我幾個好姐妹，請她們一人贊助一千元，所以這禮物不只有著女兒的愛，其實也有著好姐妹對我們母女的一份心意。」

過去也曾有過名牌包迷思的Lala，現在覺得好搭配就好，錢應該要花在買房子上。（圖／侯世駿攝）

個性可愛的Lala，雖然過去命運坎坷，但幸運的是在演藝圈有許多對她很照顧的前輩，她拿起包包裡一定會隨身攜帶的粉餅笑說：「像這個就是我最喜歡的妤玟姐（何妤玟）送我的！這個很珍貴我非常珍惜！」Lala透露與何妤玟是因為上綜藝節目要表演舞蹈，兩人經常一同去練舞而熟識變得無話不談，她個性比較慢熱，何妤玟會主動關心她，讓她感到溫暖，「因為妤玟姐非常喜歡BLACKPINK 的Jisoo，這是Jisoo代言的迪奧限量版氣墊粉餅，她一入手就送我，而且我六月才生日，她四月就迫不及待給我，我真的很感動，這個真的超美！」

Lala的包包裡大部分都是化妝品和保健食品。（圖／侯世駿攝）

可愛的小貓咪耳機盒是女兒找阿姨們集資送她的生日禮物。（圖／侯世駿攝）

除了超美粉餅之外，Lala的化妝包裡還有一個非常吸睛的美少女戰士蜜粉刷，是小她兩歲的親妹妹送她的禮物，兩姊妹從小一起經歷原生家庭的種種波折，妹妹現在擁有幸福美滿的家庭，看著親愛的姊姊成了辛苦的單親媽媽，希望這把蜜粉刷就像是卡通裡的變身魔法棒一樣，為她帶來幸福與力量，「她還說希望我身邊能出現一個愛我的『燕尾服蒙面俠』，我回我妹說，拜託，現實生活中穿燕尾服的蒙面俠都是變態好嗎？」

何妤玟送的粉盒與妹妹送的美少女戰士蜜粉刷，背後都充滿著讓Lala感動的愛。（圖／侯世駿攝）

只是就如同吳宗憲口中的她，是個總是流著淚但卻又微笑著面對生命的女孩，讓人很心疼，Lala苦笑說：「早一點遇到大家就好啦！以前的我真的太傻太單純了，從來沒有人告訴過我外面的世界是怎樣，因為太想要有一個溫暖的家，只要有人畫餅給我說會疼我愛我，我就會信以為真，小時候真的過得太不好了啦！連一顆『富士蘋果』都可以騙走我，所以現在我教育我女兒都是「富養」，給她滿滿的愛與足夠的生活所需，讓她不要像我一樣，那麼輕易就被『蘋果』給騙了。」

包包裡的各種保健食品，Lala認為是她凍齡的秘密武器之一。（圖／侯世駿攝）

近期Lala經常隨身攜帶一本書，那就是她自己寫的新書《開始愛自己 全世界都會擁抱你》，這是她除了過去發寫真書之外，第一次寫下自己的故事，希望給這世界帶來一點正面的力量，「我寫下我在成長過程中遭遇種種家暴、情勒、背債、憂鬱，長大後又經歷婚姻中被背叛、抗癌、獨自一人撫養小孩，但我一直很努力讓自己一天比一天更好，我希望透過和粉絲『交換成長日記』的那種心情，鼓勵大家遇到人生的困境，應該怎麼面對逆境，重拾生活步調，重新再出發。」

近期Lala出了新書《開始愛自己 全世界都會擁抱你》，也會隨身攜帶並推薦給喜愛她的朋友們。（圖／Lala提供）

愛運動重保養的Lala努力鍛鍊完美體態與緊實臉蛋，讓自己保持少女感。（圖／侯世駿攝）

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