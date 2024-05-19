以色列總理尼坦雅胡在國內的最大對手、以色列戰時內閣部長甘茨今天下「最後通牒」，要求總理尼坦雅胡需在6月8日前，就其加薩戰後計畫達成協議，其中包括規定戰後哪一方可以統治該領土，否則他將退出戰時內閣。以色列總理辦公室回應，甘茨離開也不會引發政府的崩潰；以色列反對派領袖更痛批「滾吧」！

路透社報導，甘茨（Benny Gantz）希望戰時內閣「在6月8日之前制定並通過一項行動計畫，以實現對國家具重要意義的6項戰略目標」，如果他的期望沒有得到滿足，他將帶領他的政黨退出戰時內閣。

甘茨是尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在政壇的最大對手。甘茨提出的六項計劃包括推翻哈瑪斯、確保以國對巴勒斯坦領土的安全控制、救回以國人質；同時設立歐美、阿拉伯及巴勒斯坦共治模式的臨時政府，負責管理加薩走廊，並為未來的替代方案奠定基礎，而非將加薩交給哈瑪斯或巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯治理；並將服兵役規定擴展至包括極端正統猶太人在內的所有以色列人等。

根據中央社，以國國防部長葛朗特（Yoav Gallant）日前曾公開質疑尼坦雅胡提出的戰後計畫，反對以色列長期軍事統治加薩，甘茨最新聲明再次凸顯以國高層對尼坦雅胡的強烈反對。一旦如果尼坦雅胡向葛朗特和甘茨靠攏，可能激怒極端民族主義聯盟，尼坦雅胡恐大位不保。

根據CNN報導，以色列總理辦公室反擊，稱甘茨提出的最後通牒將傷害以色列，就算甘茨離開戰時內閣也不會引發政府的崩潰，因為他不是聯合政府的成員。以色列反對派領袖亞伊爾·拉皮德 (Yair Lapid)更痛批「最後通牒夠了，滾吧！」。