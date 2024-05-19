立法院17日進行國會改革法表決大戰，朝野立委爆發好幾波衝突。深夜大批青年集結前往立院前抗議，要求停止表決、實質審查。國民黨立委葉元之爆料表示，17日在議場內，有民進黨立委一直說，外面已經有學生在抗議了。他質疑，原來他們是一條龍，外面的組織在動員學生，裡面的人故意要用學生來壓他們。

葉元之18日在《決戰關鍵》節目中認為，17日這些學生都是民進黨中央發動來的，因此這些學生代表性很薄弱。如果他們很有理想性，就應該要像太陽花運動一樣，幾天幾夜在那邊，一直撐到禮拜二，甚至一直撐到他們法條修完為止，但現在已經沒有人了。

葉元之接著點出，他們拿「拒絕黑箱」「國民黨作票」等標語，而這些從頭到尾都是民進黨栽贓的標語。為什麼他們講的東西，跟民進黨一模一樣。這些條文沒有公開嗎？上網都看得到，而這些條文也在司法委員會討論很多次，還辦過公聽會、黨團協商。

葉元之更透露，17日在議場內，有民進黨立委一直在那邊叫囂說，外面已經有學生在抗議了。他質疑，原來他們是一條龍，外面的組織在動員學生，裡面的人故意要用學生來壓他們。