1名在憲兵指揮部服役的19歲許姓憲兵二兵，因懷疑同為二兵的19歲劉姓女友出軌，昨(18日)前往女友位於泰山明志路的住處，將女友殺害。根據軍方調查，許員與劉員原本在同一個單位服役，兩人交往已久，但因為感情發生問題，經常在營區吵架，經過單位輔導後，先將男方調離到通資連隔離，避免雙方在營內衝突，未料仍在休假期間發生憾事。許員已因遭到殺人罪遭警方聲請羈押。

據了解，許員與劉員2人都是4年志願役士兵，在入伍後分發在同一單位，不久就開始交往，時間長達2年多，但卻因2人感情發生嫌隙，經常發生爭吵鬧得不可開交，男方因此被調離原勤務連，轉到資訊連，卻因感到沒安全感而情緒不穩。

未料劉女向許嫌提出分手，18日凌晨1時許，許嫌到死者住處協調，但過程爭仍不斷發生爭執，雙方從深夜吵到早上，最後許嫌因懷疑女友出軌才提出分手，一怒之下失手殺死女方。

昨天上午10時許，因為死者與姊姊、弟弟約好要一同外出去探視祖母，但因劉女始終沒有步出房門，死者姊姊敲門詢問時，許嫌還刻意用劉女手機傳訊要姊姊再等一下，企圖故佈疑陣拖延時間。

不過最後死者姊姊發現異樣，趕緊到妹妹房間查看，才發現死者已經遺體冰涼趕緊報警，而許嫌見狀還一度企圖輕生，不過最後遭到制止，警方到場後將他逮補，並帶回分局偵訊，他也坦承因與女友分屬不同單位，心裡沒有安全感，加上女友提出分手，才懷疑對方出軌而失去理智鑄下大錯，警方訊後依殺人罪嫌移送，遭到檢方聲押。。

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