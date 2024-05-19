60歲的李伯伯長期膝蓋疼痛，診斷為輕度退化性關節炎，購買護膝且長時間穿著，漸漸發現，只要一拿掉護膝，就會走路不適。骨科醫師陳建樺指，護膝能保護受傷的關節、減緩疼痛，但建議穿戴1~2個小時就要取下，讓關節能伸展舒緩，且護膝應直接綁在皮膚上，綁在褲子外容易滑動，失去保護的作用。

萬芳醫院骨科醫師陳建樺在臉書粉專PO文指出，使用護膝目的是減少膝關節或肌腱承受的壓力，並使髕骨滑動在正確的軌跡上，額外的硬材質及彈性綁帶，能提供額外的支撐，減少軟組織受力，或利用壓迫肌腱的方式，減少著骨點的受力。

什麼時候該用護膝呢？陳建樺建議，對於退化性疾病而言，穿戴護膝運動或走路，可以增加活動時間，若活動包含蹲下或屈膝，例如上下坡、走樓梯，穿戴護膝可以提供關節穩定性，若是短距離行走，就沒有必要使用護膝。

陳建樺提醒，護膝只是暫時性的使用，例如因為受傷，暫時戴著讓肌肉稍微獲得輔助休息，增加活動時間。使用護膝有3個穿戴重點。

■穿戴時間不建議太長：約1至2小時就要鬆開休息。

■切勿穿戴在褲子上，要直接綁在皮膚上。

■睡覺時要取下。

陳建樺指，護膝是運動傷害或退化性關節炎常見的輔具，能保護受傷的關節，也能減緩日常的疼痛感，雖具保護關節功用，但還是要強化我們下肢的肌力，才能根本改善關節穩定度，雖然護膝購買的管道非常方便，若想要了解自己是否需要穿戴護具，建議還是要先向醫生諮詢評估，再做使用。

陳建樺並指，很多研究顯示，在有退化性膝關節的族群中，穿上護膝後，疼痛感可以減緩、維持日常生活功能、膝蓋變得比較穩定，也對自由活動能力比較有信心。但相對因長時間穿戴，大多數患者對於拿下護膝的活動度缺乏信心。