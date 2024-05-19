新北市三重區自由街昨天（18日）晚間10時許，有民眾爆報案指稱，聽到砸車的巨大聲響，警方獲報迅速趕抵現場，發現一輛路邊停放的白色自賓士車，前擋風玻璃及後照鏡遭到毀損，車身及引擎蓋也凹陷，所幸並無人員受傷，詳己方隨即調閱監視器鎖定7名犯嫌，已查緝5人到案，並積極追緝2名共犯。

據了解，警方在現場調查時，偵查隊鑑識人員採證，並未發現彈頭及彈殼，經調閱監視器後，發現是7名犯嫌，分乘1輛自小客車與2輛機車到場，其中4人持球棒及西瓜刀等物品，動手猛砸該輛賓士車後逃逸，警方鎖定涉案車輛積極追緝。

警方4小時內，在今天凌晨2時許，已將涉案5名犯嫌查緝到案，初步了解，林嫌等4人受蘇姓友人（男、32歲）所託，疑因蘇男與被砸賓士車姚姓使用人（男、28歲），之前曾發生行車糾紛，才會撂人到場砸車，警方詢後將依妨害秩序、毀損等罪將涉嫌人移請新北地檢偵辦。