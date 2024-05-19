國民黨立委陳菁徽遭民進黨立委鍾佳濱抱摔雙雙受傷。（本報系資料照）

立法院17日審議國會改革法案爆發肉搏戰，登上外媒版面，藍綠為各自傷兵喊冤。面對綠營指控國會改革五法是「黑箱！暴力！民主沉淪！國會擴權！」國民黨立委陳菁徽昨（18日）在臉書列出9大QA，並稱「看到民進黨中央與綠營側翼鋪天蓋地的造謠資訊，扭曲國會改革五法的噁心論述，頭更痛了」，因此她要「揭穿民進黨噁心謊言」。

國民黨、民眾黨共提國會改革法案17日在立法院會上演表決大戰，但條文尚未處理完，最快於21日院會再戰，力拚三讀。立法院民進黨團總召柯建銘18日揚言，完全通過以後，一定提釋憲。

然而，當天混戰中，因為被民進黨立委鍾佳濱抱摔、跌落桌子而受傷的陳菁徽則在臉書說，後背瘀青一大塊，已經相當痛苦，但看到民進黨中央與綠營側翼鋪天蓋地的造謠資訊，扭曲國會改革五法的噁心論述，讓她頭更痛了，因此列出9點「完整拆解民進黨噁心論述」，分別是以下：

Q1：國會改革五法哪裡違憲？哪裡傷害自由民主？

A：國民黨提的國會改革版本，#就是民進黨2014年就提的法案。

Q2:國會改革法案的內容通通沒有公告上網、沒人知道？

A:所有待審議、各個版本的國會改革法案，通通都在立法院官網中的開會文件。

Q3:為什麼國民黨立委團團圍住主席台？站在韓國瑜旁邊？

A:因為國民黨黨團早早預料，民進黨會在院會審理國會改革五法的時候，動用暴力搶佔主席台，並阻止院會正常運作。

Q4:國民黨委員不讓沈伯洋進議場？

A:所有委員都可以自由進出議場，國民黨委員們只有不讓暴力之徒 如鍾佳濱、郭國文、沈伯洋等委員衝撞、攻擊主席台，阻擾議事進行。

Q5:吳思瑤說立院太多警察了，怎麼一回事？

A:在民進黨發瘋似地使用暴力的情況，亟需要警察來保障立法院秩序。

Q6:為什麼可以使用「舉手表決」？

A:因為民進黨立委不斷蠻橫搶奪表決卡，又想要利用投票時暴力霸占主席台，所以韓國瑜只得依據《立法院議事規則》第35條裁示「舉手表決」。

Q7:國會改革通通沒有經過討論、協商？

A:會說出這種危言聳聽，不是故意欺騙全國民眾，竟是根本沒有做功課。

Q8:什麼是藐視國會罪，一般人會受影響嗎？

A:過去幾屆的立法院，行政官員無故缺席、故意不提供資料、甚至公然說謊、反質詢甚至是惡意質詢。這不僅造成行政、立法兩權的失能，更是民進黨讓台灣民主蒙羞的鐵證。所以，美國、法國與德國都透過國會聽證調查權，讓官員在聽證調查時說謊或虛偽陳述時，都會遭到處罰或判刑。而藐視國會罪僅有針對政府人員，普通民眾並不會受刑事處罰。最重要地，藐視國會不是立法院說的算，要法院宣判才算，因此沒有肆意擴權的問題。

Q9:哪裡來的兩兆錢坑？

A:禮拜五所要審議、表決的內容，根本不包含花東快速道路、環島高速鐵路，只有國會改革的《立法院職權行使法》以及《刑法修正草案》，整天說兩兆的，你們都被騙了。