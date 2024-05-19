準總統賴清德將在明（20）日就職，能源政策是否鬆動備受關注。核四前廠長王伯輝則發文透露對總統蔡英文從佩服到看清的原因，並喊話賴清德不要再侷限於抗中及反核的小格局，需要把台灣帶到一個更開闊的天空。

王伯輝昨在臉書表示，蔡總統曾是他佩服的官員，可是換了位置，換了腦袋，「我被騙了！」王伯輝進一步說道，當他見識到蔡英文曾到龍門說，「我們是冒著政治風險給你們增加預算，你們要好好做，你們缺什麼，我來解決」，讓他一度為了蔡的魄力差點動容，當年也天真的覺得只要蔡選上，大概核四就會有機會了。

然而，8年間蔡總統卻熱衷於「光電」及「風電」，王伯輝直言，一些奉承的官員及工程師，更建議要把核四的核燃料送回美國，「如今這個舉動真是「不把納稅人的血汗錢當錢看」。王伯輝質疑，有找到買主嗎？就是付費找廠商代儲罷了，而這些奉承的官員升官了，「一個政府的型態變成如此，不尊重專業！請問這幾年，台灣賺到了什麼？」這事也讓王伯輝看清，並對於政治人物的行為徹底感到失望。

「反核，讓執政黨得以繼續執政，但台灣在能源上卻偏離了世界潮流」。王伯輝表示，光電讓該地區的居民有數個太陽；風電讓沿海居民長期受到低頻噪音的影響，別的國家的光電板及風車都選擇人煙的沙漠，甚至在美國，都是先自用，行有餘力才送到電網，台灣卻反過來，先「高價」送電網，才「低價」買電來自用，這中間的驚人差價，是全民的血汗錢，可是政府不在乎，有想過當地居民的生計及遭遇？

王伯輝也喊話即將上任的賴清德，參考一下七大工業國集團（G7）2024年5月的宣言，「不再反對核能，就算本國不選擇核能，也會支持那些選擇使用核能的國家繼續發展相關技術」；他也呼籲賴清德開放核能廠，包括核四供民眾自由登記參觀，民眾才能有個正確選擇的機會，並為核能建立人才，沒有人才，國家哪有希望。

王伯輝感嘆表示，台灣將擺脫超過20多年的「法律人」總統，而是一個受過醫師養成訓練的總統，醫師是替病患解決問題，而後開啟病患健康生活的貴人！他強調，台灣對能源及對中國大陸的態度「病已經不輕了」，呼籲賴清德要有胸襟，有遠見，不要再侷限於抗中及反核的小格局，更需要把台灣帶到一個更開闊的天空。