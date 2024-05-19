520鋒面來襲開啟多雨模式？ 氣象署曝雨勢最猛時間 @ChinaTimes

梅雨滯留鋒來襲！氣象專家吳德榮表示，明天起水氣增加，午後各地有局部雷陣雨下到入夜，周二至周五梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，全台有短暫陣雨或雷雨，並伴隨小範圍「劇烈天氣」，是雨勢最劇烈的時候。

吳德榮在專欄「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日高壓迴流影響，白天持續偏熱，早晚略偏涼；各地晴朗，午後山區及東半部偶有局部陣雨機率。今北部氣溫20～31度，中部21～33度，南部22～34度，東部20～33度。明（20日）白天仍偏熱，水氣漸增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地，降雨時間持續至入夜。

吳德榮表示，周二至周五（21～24日）西南風攜帶水氣、配合梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；因大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」，如：雷擊、強風、瞬間大雨等，屆時應注意預報中心的即時訊息，並繼續觀察模式的調整。周六（25日）滯留鋒減弱，降雨緩和，午後仍有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲系集模式及美國系集模式皆模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，發展緩慢；預測路徑先朝西北逐漸接近，再向東北大迴轉遠離，兩國模擬皆有很大的不確定性，應持續觀察。