一名男子到夜市買章魚燒小丸子，仔細看攤販招牌下方的字樣，才知道原來他吃的章魚燒都不是章魚肉，而是美洲魷魚，他將這驚人的發現PO上網，引發討論，不少網友表示，章魚售價太高，因此有9成賣章魚燒小丸子的攤商都是用魷魚，也有人喊「台灣賣的章魚燒沒有章魚，沒資格叫章魚燒。」
原PO近日於《Threads》指出，周四去夜市買章魚燒小丸子，他在招牌上看到下方小字寫「本店使用美洲魷魚」，他超級驚訝，原來常吃的章魚燒小丸子用的根本不是章魚，直呼，「今天才得知驚人的事實。」
貼文引發熱議，網友紛紛表示，章魚售價太高，市售的章魚有9成都是使用魷魚，「台灣賣的章魚燒沒章魚，沒資格叫章魚燒」「請正名：台式章魚風味油炸魷魚丸子」、「你以為吃到的是章魚燒，但其實那是魷魚燒」、「一盒還賣這麼貴。」
也有一名網友不以為意地說，現在市售很多的商品不一定符合商品名稱，如鱈魚排可能不是真的鱈魚、鰻魚罐頭也沒有鰻魚等。
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