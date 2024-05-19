重量級職業拳壇大決戰「火焰擂台」19日早晨開打，世界統一拳王烏席克（Oleksandr Usyk）、WBC拳王泰森福瑞（Tyson Fury）在沙烏地阿拉伯利雅德的王國競技場對決。來自烏克蘭的烏席克以分歧判定（115-112、113-114、114-113）險勝，成為1999年以來首位「無庸置疑冠軍」，同時統治WBA、WBC、IBF、WBO職業拳壇四大聯盟！

次重量級出身的烏席克身手敏捷，擁有重量級拳壇最高的閃避率，而且是左撇子打法，過去對手的命中率低至19.3%。為了對付烏席克，巨大的泰森福瑞將體重減到5年來最輕的119公斤，他是擅長以重拳攻擊的打法，同時擅長化解對手的重拳。

開賽兩人就打得勢均力敵，烏席克專注攻擊福瑞的身體，福瑞則以高壓重拳還擊。接下來福瑞找到節奏，愈打愈有精神，連續右拳與佯攻干擾烏席克的攻勢，還大膽做出挑釁動作，烏席克仍是不斷攻擊福瑞的身體，尋找重擊的機會。第5回合烏席克左拳重擊命中，但隨即也挨了福瑞的右重拳，第6回合福瑞上勾拳打個正著，得意地把雙手擺在身後挑釁。

第7回合烏席克搶回上風，以高壓左拳將福瑞逼到角落，第8回合兩人互換重拳之後，烏席克再一記右重拳打得福瑞後仰。烏席克的優勢更加明顯，第9回合結束前成功以左重拳打倒福瑞，但是鐘聲響起暫時解救了福瑞，他已被打得鼻青眼腫。

拳賽進入最終階段，烏席克全力攻擊搖搖欲墜的福瑞，高壓左重拳不斷毆打，但福瑞即使受了很多傷也沒倒下，比賽只剩兩個回合。第11回合烏席克體力也有下滑，仍持續壓迫陷入守勢的福瑞以賺取更多分數。第12回合最後決勝機會，雙方用盡剩餘的體力以重拳互毆，烏席克一度被打退，但福瑞亦無餘力追擊，兩人都被打中很多拳，結束這場重量級世紀對決。

現場觀眾與媒體都非常滿意這場拳賽，福瑞、烏席克沒有辜負外界的期望，打出一場轟轟烈烈的決戰。兩人簽有重賽條款，如果吞下生涯首敗的「吉普賽之王」福瑞沒有退役，雙方預計還會有另一次對決。